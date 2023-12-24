В результаті найсильнішого з 2014 року землетрусу, північно-західна провінція Китаю втратила близько 532 млн юанів (74,6 млн дол).

Китай зазнав збитків на 75 млн дол в результаті землетрусу

Від землетрусу магнітудою 6,2 бала загинуло 148 осіб, 781 особа була поранена.

Як зазначають, майже на 49 млн дол постраждало тваринництво та на більше ніж 14 млн дол - рослинництво. Як очікують, землетрус нанесе ще більше збитків одному з найбідніших регіонів КНР - Ганьсу.

Китай сколихнув потужний землетрус

Землетрус стався близько півночі у провінції Ганьсу. Станом на ранок 19 грудня землетрус забрав життя 105 людей і пошкодив понад 4 700 будинків у цій провінції. У сусідній провінції Цинхай − 11 загиблих.

Ще щонайменше 397 людей в Ганьсу отримали поранення: з них 16 у критичному стані і 76 у − важкому.

Reuters називає більшу кількість жертв − за даними видання, уже загинули щонайменше 118 людей, ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 5,9 балів на невеликій глибині трохи більше 6 миль (менше 10 км). Китайська адміністрація землетрусів дала дещо вищу оцінку − 6,2 бали.

Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд і відчувалися в столиці провінції Ланьчжоу за 102 кілометри від епіцентру.

До рятувальної операції залучені 1 600 пожежників.

Землетрус призвів до відключення водо- та електропостачання, а також мобільного зв'язку у деяких районах, що ускладнює рятувальні роботи.

Уночі, коли люди вибігали зі своїх домівок, рятуючись від землетрусу, на вулиці було -14 градусів за Цельсієм.