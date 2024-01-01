У Японії сталось більше 100 землетрусів протягом 12 годин. Є загиблі

За останні 12 годин у Японії було зафіксовано більше 100 землетрусів, внаслідок яких є жертви серед місцевих жителів.

Що відомо про серію руйнівних землетрусів у Японії

За інформацією видання із посиланням на метереологічне агентство Японії, протягом 12 годин було зафіксовано більше 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів.

Зазначається, що переважно сейсмічна активність фіксувалась в районі міста Ното в Ісікаві, де вранці 1 січня стався найбільш потужний землетрус.

Окремі землетруси, необов’язково пов’язані один з одним, також фіксувались у різних частинах Японії.

За наявною інформацією, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 4 людини.

Один із загиблих - літній чоловік, на якого обвалилася будівля.

Президент США Джо Байден вже оголосив про готовність надати допомогу Японії у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Будучи близькими союзниками, Сполучені Штати та Японія поділяють глибокі узи дружби, які об'єднують наші народи. Наші думки - з японським народом у цей скрутний час, - зазначив Байден. Поширити

Що відомо про наслідки потужного землетрусу в Японії

На узбережжі Японського моря стався землетрус магнітудою 7,6 бала.

Натомість у зв'язку із цим, в центральній префектурі Ісікава оголошено попередження про цунамі.

Водночас Японське метеорологічне агентство оголосило попередження для решти західного узбережжя острова Хонсю.

Згідно з висновками спеціалістів, хвилі заввишки до 5 метрів прямували в сторону містечка Ното в Ісікаві, яке стало епіцентром землетрусу.

Попередження про цунамі також оголошено для прибережних районів префектур Ямагата, Ніігата, Тояма, Фукуї та Хіого.

Японське телебачення закликало людей якнайшвидше евакуюватися в безпечні місця на висотах та дахах багатоповерхівок.

Наразі відомо про припинення руху однієї з залізничних компаній, що курсує в небезпечному регіоні.

Крім того, уряд Японії створив офіс з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при канцелярії прем'єр-міністра в Токіо.