В Японии произошло более 100 землетрясений в течение 12 часов. Есть погибшие
Категория
Мир
Дата публикации

В Японии произошло более 100 землетрясений в течение 12 часов. Есть погибшие

Землетрясение в Японии
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Источник:  Sky News

За последние 12 часов в Японии было зафиксировано более 100 землетрясений, в результате которых пострадали среди местных жителей.

Что известно о серии разрушительных землетрясений в Японии

По информации издания со ссылкой на метереологическое агентство Японии, за 12 часов было зафиксировано более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов.

Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.

Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.

По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.

Один из погибших – пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.

Президент США Джо Байден уже объявил о готовности оказать помощь Японии в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Будучи близкими союзниками, Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокие узы дружбы, объединяющие наши народы. Наши мысли – с японским народом в это трудное время, – отметил Байден.

Что известно о последствиях мощного землетрясения в Японии

На побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла.

В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.

В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю.

Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.

Японское телевидение призвало людей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места на высотах и крышах многоэтажек.

В настоящее время известно о прекращении движения одной из железнодорожных компаний, курсирующих в опасном регионе.

Кроме того, правительство Японии создало офис по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при канцелярии премьер-министра в Токио.

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