В Японии произошло мощное землетрясение. Власти предупреждают об угрозе цунами

В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7.6 балла. На данный момент власти страны предупреждают граждан о большом цунами.

Что известно о землетрясении в Японии

Пока известно, что на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.

В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.

Фото – www.jma.go.jp

Японское телевидение призвало людей как можно быстрее эвакуироваться в безопасные места на высотах и крышах многоэтажек.

Пока известно о прекращении движения одной из железнодорожных компаний, курсирующей в опасном регионе. Кроме того, правительство Японии создало офис по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при канцелярии премьер-министра в Токио.

Недавние землетрясения в мире

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло 18 декабря в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тысяч домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие два села в провинции Цинхай.

Также землетрясение 24 декабря было зафиксировано в Румынии в районе гор Вранча. Его мощность достигла 4,1 балла, что могли ощутить даже в Украине.

В тот же день мощные толчки прошли и в одном из регионов Тайваня. Магнитуду землетрясения оценили в 6,3 балла по шкале Рихтера.