В Японии произошло масштабное землетрясение. Есть почти 100 погибших

Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 92, 460 человек получили ранения и 242 числятся пропавшими без вести.

В Японии произошло масштабное землетрясение

По состоянию на утро пятницы количество погибших составило 92 человека. Представители власти Исикавы сообщили, что 55 из погибших были в городе Вадзима и 23 – в Сузу. Еще 13 погибших были зафиксированы в пяти соседних городах. Более 460 человек получили ранения, по меньшей мере 26 из них – серьезные.

Официальные лица заявили, что 242 человека все еще числятся пропавшими без вести. Список имен растет с каждым днем. Многие из пропавших без вести – пожилые люди из городов Вадзима и Судза, наиболее пострадавших от землетрясения.

Издание отмечает, что ситуация усложняется тем, что люди приехали встречать Новый год со своими близкими.

Что известно о серии разрушительных землетрясений в Японии

По информации издания со ссылкой на метереологическое агентство Японии, за 12 часов было зафиксировано более 100 землетрясений магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов.

Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.

Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.

По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.

Один из погибших - пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.

Президент США Джо Байден уже объявил о готовности оказать помощь Японии в ликвидации последствий стихийного бедствия.