Через потужний землетрус. На одній з японських АЕС витекло мастило

АЕС Shika розташована за 65 кілометрів від епіцентру землетрусу в японській префектурі Ісікава. 7 січня на поверхні моря перед станцією було помічено жирову пляму розміром приблизно п’ять на десять метрів.

Витік мастила з АЕС у Ісікаві: що відомо

Японська атомна електростанція Shika у префектурі Ісікава повідомила про витікання мастила після нещодавнього потужного землетрусу.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву компанії Hokuriku Electric.

АЕС Shika розташована за 65 кілометрів від епіцентру землетрусу в японській префектурі Ісікава. У неділю на поверхні моря перед станцією було помічено жирову пляму розміром приблизно п’ять на десять метрів. Місце витоку було оброблено нейтралізуючим засобом. Окрім цього, у канаві та на дорозі навколо реактора № 2 електростанції було виявлено невелику кількість нафтової плівки, – додали в Hokuriku Electric. Поширити

Там вважають, що пляма була спричинена витіканням ізоляційного мастила трансформатора під час землетрусу, оскільки підземні поштовхи активізували протипожежну систему, яка розхлюпала оливу та розпорошила воду навколо трансформатора. До канави олива, ймовірно, потрапила через опади, підсумували там.

У компанії запевнили, що витікання не вплинуло на рівень зовнішнього радіаційного фону та не має негативних наслідків для здоров’я людини та навколишнього середовища.

Зазначається, що підприємство і раніше повідомляло про тимчасові збої в електропостачанні, витікання мастила на трансформаторах та води з басейнів ядерного палива.

Що відомо про землетрус в Японії

На узбережжі Японського моря 1 cічня стався землетрус магнітудою 7,6 бала. Натомість у зв'язку із цим, в центральній префектурі Ісікава оголошено попередження про цунамі.

Водночас Японське метеорологічне агентство оголосило попередження для решти західного узбережжя острова Хонсю. Згідно з висновками спеціалістів, хвилі заввишки до 5 метрів прямували в сторону містечка Ното в Ісікаві, яке стало епіцентром землетрусу.

Попередження про цунамі також оголошено для прибережних районів префектур Ямагата, Ніігата, Тояма, Фукуї та Хіого.

Зазначається, що переважно сейсмічна активність фіксувалась в районі міста Ното в Ісікаві, де вранці 1 січня стався найбільш потужний землетрус.

Окремі землетруси, необов’язково пов’язані один з одним, також фіксувались у різних частинах Японії.

За наявною інформацією, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 4 людини.

Один із загиблих - літній чоловік, на якого обвалилася будівля.