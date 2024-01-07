Из-за мощного землетрясения. На одной из японских АЭС вытекла нефть

АЭС Shika расположена в 65 километрах от эпицентра землетрясения в японской префектуре Исикава. 7 января на поверхности моря перед станцией было замечено жировое пятно размером примерно пять на десять метров.

Утечка масла из АЭС в Исикаве: что известно

Японская атомная электростанция Shika в префектуре Исикава сообщила об утечке масла после недавнего мощного землетрясения.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление компании Hokuriku Electric.

АЭС Shika расположена в 65 километрах от эпицентра землетрясения в японской префектуре Исикава. В воскресенье на поверхности моря перед станцией было замечено жировое пятно размером примерно пять на десять метров. Место утечки было обработано нейтрализующим средством. Кроме того, в канаве и на дороге вокруг реактора № 2 электростанции было обнаружено небольшое количество нефтяной пленки, – добавили в Hokuriku Electric. Поделиться

Там считают, что пятно было вызвано истечением изоляционной смазки трансформатора во время землетрясения, поскольку подземные толчки активизировали противопожарную систему, которая расплескала масло и распылила воду вокруг трансформатора. В канаву масло, вероятно, попало из-за осадков, подытожили там.

В компании заверили, что утечка не повлияла на уровень внешнего радиационного фона и не имеет негативных последствий для здоровья человека и окружающей среды.

Отмечается, что предприятие и ранее сообщало о временных сбоях в электроснабжении, утечке масла на трансформаторах и воды из бассейнов ядерного топлива.

Что известно о землетрясении в Японии

На побережье Японского моря 1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.

В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.

Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.

Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.

По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.

Один из погибших – пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.