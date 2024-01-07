Из-за мощного землетрясения. На одной из японских АЭС вытекла нефть

АЭС Shika расположена в 65 километрах от эпицентра землетрясения в японской префектуре Исикава. 7 января на поверхности моря перед станцией было замечено жировое пятно размером примерно пять на десять метров.
Утечка масла из АЭС в Исикаве: что известно
Японская атомная электростанция Shika в префектуре Исикава сообщила об утечке масла после недавнего мощного землетрясения.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление компании Hokuriku Electric.
Там считают, что пятно было вызвано истечением изоляционной смазки трансформатора во время землетрясения, поскольку подземные толчки активизировали противопожарную систему, которая расплескала масло и распылила воду вокруг трансформатора. В канаву масло, вероятно, попало из-за осадков, подытожили там.
В компании заверили, что утечка не повлияла на уровень внешнего радиационного фона и не имеет негативных последствий для здоровья человека и окружающей среды.
Отмечается, что предприятие и ранее сообщало о временных сбоях в электроснабжении, утечке масла на трансформаторах и воды из бассейнов ядерного топлива.
Что известно о землетрясении в Японии
На побережье Японского моря 1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В связи с этим, в центральной префектуре Исикава объявлено предупреждение о цунами.
В то же время, Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.
Предупреждение о цунами также объявлено для прибрежных районов префектур Ямагата, Ниигата, Тояма, Фукуи и Хиого.
Отмечается, что преимущественно сейсмическая активность фиксировалась в районе города Ното в Исикаве, где утром 1 января произошло наиболее мощное землетрясение.
Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.
По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека.
Один из погибших – пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.
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