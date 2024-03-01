Землетрус у Полтавській області 1 березня. Що відомо

Як повідомили представники Головного центру спеціального контролю, подія сталася на захід від Полтави, в Решетилівському районі.

Окрім того, наголошується, що епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Що важливо розуміти, за класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних.

Фахівці звертають увагу на те, що коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси у Полтавській області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала.

Фото: gcsk.gov.ua

Чи можливі потужні землетруси в Україні

Як попередив нещодавно сейсмолог Національної академії наук Олександр Кендзера, землетруси, які відбуваються на глибині 180 кілометрів, можуть сколихнути всю територію нашої країни.

Не можна також ігнорувати той факт, що на території України небезпечною є так звана зона Вранча.

Фахівець наголошує, що місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та на Закарпатті.

Що також важливо запам'ятати, найближчим регіоном до зони Вранча є південний захід Одеської області. Поширити

Як зазначає Кендзера, там можуть відбутися землетруси з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера.