В Украине произошло землетрясение — первые подробности
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В Украине произошло землетрясение — первые подробности

землетрясение
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Источник:  online.ua

Ночью 1 марта Полтавскую область всколыхнуло землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение в Полтавской области 1 марта. Что известно

Как сообщили представители Главного центра специального контроля, событие произошло к западу от Полтавы, в Решетиловском районе.

Кроме того, сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Что важно понимать, по классификации землетрясений, оно относится к едва ощутимым.

Специалисты обращают внимание на то, что колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобные по силе землетрясения в Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 23 июля, 8 июня, 26 мая и 14 января 2023 с магнитудами 2,6, 3,7, 3,5 и 2,7 балла.

Землетрясение в Полтавской области 1 марта
Фото: gcsk.gov.ua

Возможны ли мощные землетрясения в Украине

Как предупредил недавно сейсмолог Национальной академии наук Александр Кендзера, землетрясения, происходящие на глубине 180 километров, могут сколыхнуть всю территорию нашей страны.

Нельзя также игнорировать тот факт, что на территории Украины опасна так называемая зона Вранча.

Специалист отмечает, что местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатья.

Что также важно запомнить, ближайшим регионом к зоне Вранча является юго-запад Одесской области.

Как отмечает Кендзера, там могут произойти землетрясения с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера.

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В Украине произошло землетрясение — первые подробности
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