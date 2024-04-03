ДТЕК втратила більшість генеруючих потужностей через удари РФ

Група ДТЕК (Донбаська паливно-енергетична компанія - ред.) втратила 80% своїх генеруючих потужностей після атак Росії на Україну, які відбулися 22 та 29 березня.

ДТЕК заявляє про серйозні пошкодження після ударів РФ

Ось так виглядає одна з теплоелектростанцій ДТЕК зсередини після масштабних атак ворога 22 та 29 березня, — йдеться в дописі під відео. Поширити

Як зазначає пресслужба Групи ДТЕК, 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені.

Ситуація надзвичайно важка… — повідомляє компанія. Поширити

Як уже згадувалося раніше, ще 25 березня гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомляв, що у результаті масштабної атаки Росії на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

(Росіяни — ред.)уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина — ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації, — пояснив він. Поширити

Що відомо про наслідки масштабної негоди на Київщині

Станом на ранок 3 квітня енергетикам ДТЕК вдалося:

відновити роботу 125 ліній

повернути світло 113 тисячам родин у 276 населених пунктах.

У компанії звертають увагу на те, що найсерйозніші пошкодження в результаті негоди зафіксовані у північній частині Київщини.

Потужні пориви вітру стали причиною масового падіння конструкцій будівель, дерев та сухих гілок на лінії електропередач.