ДТЕК втратила більшість генеруючих потужностей через удари РФ

Група ДТЕК (Донбаська паливно-енергетична компанія - ред.) втратила 80% своїх генеруючих потужностей після атак Росії на Україну, які відбулися 22 та 29 березня.
ДТЕК заявляє про серйозні пошкодження після ударів РФ
Як зазначає пресслужба Групи ДТЕК, 5 із 6 їхніх ТЕС серйозно пошкоджені.
Як уже згадувалося раніше, ще 25 березня гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомляв, що у результаті масштабної атаки Росії на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
Що відомо про наслідки масштабної негоди на Київщині
Станом на ранок 3 квітня енергетикам ДТЕК вдалося:
відновити роботу 125 ліній
повернути світло 113 тисячам родин у 276 населених пунктах.
У компанії звертають увагу на те, що найсерйозніші пошкодження в результаті негоди зафіксовані у північній частині Київщини.
Потужні пориви вітру стали причиною масового падіння конструкцій будівель, дерев та сухих гілок на лінії електропередач.
3 квітня, згідно з прогнозами синоптиків, знов можливі сильні пориви вітру. Готуємось в посиленому режимі ліквідовувати аварії в разі їх виникнення.
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