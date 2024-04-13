Что ждет Украину через 5-10 лет после войны — прогноз Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Что ждет Украину через 5-10 лет после войны — прогноз Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Владимир Зеленский во время визита в Черновцы 12 апреля, где имел возможность пообщаться со студентами. Президента спросили, как он видит Украину через 5-10 лет после окончания войны.

Что ждет Украину после войны

Украинский глава подчеркнул, что не стоит загадывать, что будет в будущем. Однако он подчеркнул, что уже есть очевидные вещи по поводу того, что будет с нашим государством после войны.

Зеленский отметил, что по поводу будущего нашего государства есть вещи, которые уже понятны, и он уверен на 100%, что все это для нашего государства будет.

Страна ЕС очень верю, что страна НАТО. Я думаю, что так и будет, что мы это дожмем, — подчеркнул глава государства.

Президент также выразил уверенность, что Украину будут восстанавливать многие страны. По мнению украинского руководителя, возможно, это будет не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться и восстанавливаться после окончания войны.

В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной

Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украину в ближайшие месяцы.

По словам источника, НАТО не видит ни возможности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.

Какова тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию, — заявил представитель руководства Альянса.

Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.

Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать по дороге до выборов. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление весной, — убежден чиновник.

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