Что ждет Украину через 5-10 лет после войны — прогноз Зеленского

Владимир Зеленский во время визита в Черновцы 12 апреля, где имел возможность пообщаться со студентами. Президента спросили, как он видит Украину через 5-10 лет после окончания войны.
Что ждет Украину после войны
Украинский глава подчеркнул, что не стоит загадывать, что будет в будущем. Однако он подчеркнул, что уже есть очевидные вещи по поводу того, что будет с нашим государством после войны.
Зеленский отметил, что по поводу будущего нашего государства есть вещи, которые уже понятны, и он уверен на 100%, что все это для нашего государства будет.
Президент также выразил уверенность, что Украину будут восстанавливать многие страны. По мнению украинского руководителя, возможно, это будет не весь мир, но, безусловно, Украина будет восстанавливаться и восстанавливаться после окончания войны.
В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной
Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украину в ближайшие месяцы.
По словам источника, НАТО не видит ни возможности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.
Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.
Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать по дороге до выборов. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление весной, — убежден чиновник.
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