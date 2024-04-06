Могут ли США отвлечься от НАТО после смены президента — прогноз The Telegraph

Для европейских стран и многих других стран мира, так долго привыкших прятаться под зонтиком американского могущества, история выхода украинских военных из Авдеевки должна стать тревожным звоночком. Тем более после того, как Кремль на этой неделе предупредил, что отношения между Россией и странами НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации".

Могут ли США отвлечься от НАТО

Pax Americana — то есть концепция глобальной стабильности после Второй мировой войны, которую контролировали могущественные Соединенные Штаты под угрозой.

Ее конец будет означать революцию в мировых отношениях. И, как и многие другие революции в современной политике, изменения связаны с потенциальным вторым президентским термином Дональда Трампа, считает The Telegraph.

Такая перспектива заставляет переоценить одно из фундаментальных предположений о планировании безопасности с 1945 года. От Канберры и Сеула до Лондона и Парижа аналитики по безопасности поставили себе вопрос, является ли Соединенные Штаты все еще надежным союзником? Или в безопасности любая страна, которая строила свою стратегическую безопасность после 1945 года вокруг американского могущества? Или они вдруг останутся сами по себе?

Как может повлиять Pax Americana

Трудно переоценить роль Америки в европейской и глобальной безопасности. На этой неделе исполняется 75 лет со дня основания НАТО. С 1945 г. Великобритания, Западная Европа, Австралия и Новая Зеландия, Япония, Филиппины и Южная Корея строили свою безопасность на основе пактов о взаимной обороне с США.

Некоторые из этих союзников — в частности, европейские члены НАТО, Япония, Южная Корея и Австралия — находятся непосредственно под тем, что часто называют американским "ядерным зонтиком", целью которого является удержать несколько стран от создания собственных бомб.

Если концепция Pax Americana действительно закончилась, потенциальные последствия почти слишком велики, чтобы их можно было постичь, — пишет The Telegraph. Поделиться

Отступление Америки

Немедленные последствия американского отступления уже ощущаются. Отказ спикера Конгресса США Майка Джонсона — по указанию Дональда Трампа внести законопроект в Палату представителей США лишает Украину крайне необходимого вооружения.

На этой неделе Джонсон намекнул, что он может наконец-то вынести законопроект на голосование 9 апреля, когда Конгресс США вернется с пасхальных каникул. Неотложной проблемой является то, что нежелание США поддержать Украину может ослабить безопасность НАТО в целом, особенно учитывая комментарии Трампа о том, что члены НАТО, не платящие взносы, "не получат никакой защиты".

Отступление Америки также будет иметь международный эффект, если это сделает. Худший сценарий — это своего рода 1945 год наоборот: поражение Запада в Украине, за которым следует наступление Китая на Тайвань, который, если ему не противостоять, нанесет смертельный удар по американскому влиянию в Тихоокеанском регионе. Даже если не считать этого, вероятным результатом будет просто больше нестабильности и больше конфликтов.

Какое должно быть решение

Ричард Хаас, авторитетный эксперт по американской внешней политике, предлагает три краеугольных камня для союзников США, которые помогут им выйти из кризиса: большая опора на собственные силы, поиск новых партнеров в сфере безопасности и определенная форма приспособления к противникам. В Европе и западной части Тихого океана новые партнеры по безопасности означают, что существующие члены НАТО могут заключать больше альянсов между собой и обращаться к странам-единомышленникам в других регионах.

Сдвиги в глобальной безопасности могут также вынудить внеблоковые страны избрать сторону. Некоторые из них гораздо благосклоннее смотрят в сторону Москвы или Пекина, или по идеологическим причинам, или по экономическим и политическим интересам, что еще больше подрывает американское влияние и сплоченность западного альянса.

Что нужно сделать?

Европейские страны, включая Великобританию, сейчас поставляют украинцам больше вооружения, чем Соединенные Штаты, и принимают меры по расширению производства. Чехия выступает с инициативой закупить до 1,5 миллиона снарядов на международном рынке. Первые партии должны поступить на фронт уже в июне.

Если удастся достичь согласия относительно предложения Столтенберга о "миссии для Украины" на саммите НАТО по случаю 75-летия Альянса в Вашингтоне в июле, это могло бы зафиксировать помощь для Украины к возможному возвращению Трампа в Белый дом. Но восполнить пробел, оставленный Соединенными Штатами, будет трудно. Некоторые товары — такие как запчасти для гаубиц M777 и боевых машин пехоты Bradley — производятся исключительно в США. Никто другой не имеет таких возможностей в области разведки и логистики.