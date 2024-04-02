Трамп внес 175 млн долл залога по делу о гражданском мошенничестве
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп внес 175 млн долл залога по делу о гражданском мошенничестве

Трамп внес 175 млн долл залога по делу о гражданском мошенничестве
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Источник:  The Washington Post

Американский политик Дональд Трамп внес залог в размере 175 млн долл. по делу о гражданском мошенничестве, чтобы власти штата Нью-Йорк не конфисковали его активы до обжалования приговора.

Что известно о внесенном залоге Трампа

Внесение залога было необходимо, чтобы удержать генеральную прокурорку Нью-Йорка Летицию Джеймс от инициирования юридических шагов по конфискации его собственности.

Как и обещал, Трамп внес залог. Он надеется отстоять свои права в апелляции и отменить этот несправедливый приговор, — заявила адвокат экспрезидента США Алина Хабба.

В случае, если Трамп не выиграет апелляцию, он все равно будет должен более 450 миллионов долларов по решению суда по делу о гражданском мошенничестве. При этом его долг растет примерно на 100 тысяч долларов в день, потому что проценты будут продолжать начисляться до завершения рассмотрения апелляции.

Сам Трамп отрицает какие-либо обвинения по гражданскому делу о мошенничестве и других возбужденных делах против него.

Дела Трампа

В общей сложности против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам.

Среди прочего, речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

Прокурор Смит расследует попытки упразднить выборы в США в 2020 году, которые привели к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Следствие касалось, в частности, выдвижения фальшивых избирателей в штатах, проигранных Трампом, и кампании давления на его вице-президента Майка Пенса с целью отмены выборов.

Несмотря на все, Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году.

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