Трамп начал продавать Библии за 60 долл на фоне больших долгов перед судами

Трамп начал продавать Библию

Трамп, вероятный кандидат в президенты США, опубликовал видео на своей платформе Truth Social, призывая своих поклонников купить Библию «Боже, благослови США» за 59,99 долларов США.

Со Страстной неделей! Заставим Америку снова молиться. Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести копию Библии «Боже, благослови США», — написал Трамп. Поделиться

Всем американцам нужна Библия дома, и у меня много. Это моя любимая книга. Я с гордостью поддерживаю и поощряю вас получить эту Библию. Мы должны снова заставить Америку молиться. Дональд Трамп Экспрезидент США

На сайте, где продают книгу, написано, что это «единственная Библия, одобренная президентом Трампом!» Веб-сайт называет книгу "легкой для чтения" с "большим шрифтом" и "тонким дизайном", который "приглашает вас исследовать Божье Слово в любом месте и в любое время".

Книга содержит перевод версии Библии короля Иакова, Конституцию США, Билл о правах, Декларацию независимости и Клятву верности, а также рукописный припев песни кантри-певца Ли Гринвуда, под которую Трамп выходит на сцену на своих митингах.

Зачем Трамп продает Библию

Associated Press пишет, что это происходят в тот момент, когда Трамп столкнулся с серьезным финансовым кризисом из-за роста судебных тяжб.

В настоящее время экспрезидент США борется с четырьмя уголовными обвинениями вместе с рядом гражданских обвинений.

В начале недели апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить взыскания более чем на 454 миллиона долларов, которые Трамп задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве.

Трамп также внес залог в размере 92 миллионов долларов в связи с делами о клевете, возбужденными писательницей Э. Джин Кэрролл, обвинившей Трампа в сексуальном насилии.