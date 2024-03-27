Трамп почав продавати Біблії за 60 дол на тлі великих боргів перед судами

Трамп почав продавати Біблії

Трамп, який є імовірним кандидатом у президенти США опублікував відео на своїй платформі Truth Social, закликаючи своїх прихильників купити Біблію «Боже, благослови США» за 59,99 доларів США.

Зі Страсним тижнем! Змусимо Америку знову молитися. Оскільки ми наближаємося до Страсної п’ятниці та Великодня, я закликаю вас придбати копію Біблії «Боже, благослови США», — написав Трамп. Поширити

Усім американцям потрібна Біблія вдома, і я маю багато. Це моя улюблена книга. Я з гордістю підтримую і заохочую вас отримати цю Біблію. Ми повинні знову змусити Америку молитися. Дональд Трамп Експрезидент США

На сайті, де продають книгу, написано, що це «єдина Біблія, схвалена президентом Трампом!» Веб-сайт називає книгу «легкою для читання» з «великим шрифтом» і «тонким дизайном», який «запрошує вас досліджувати Боже Слово будь-де та будь-коли».

Книга містить переклад версії Біблії короля Якова, Конституцію США, Білль про права, Декларацію незалежності та Клятву вірності, а також рукописний приспів пісні кантрі-співака Лі Грінвуда, під яку Трамп виходить на сцену на своїх мітингах.

Навіщо Трамп продає Біблії

Associated Press пише, що це відбуваються в той момент, коли Трамп зіткнувся з серйозною фінансовою кризою через зростання судових позовів.

Наразі експрезидент США бореться з чотирма кримінальними обвинуваченнями разом із низкою цивільних звинувачень.

На початку тижня апеляційний суд Нью-Йорка погодився відкласти стягнення на понад 454 мільйонів доларів, які Трамп заборгував за вироком у справі про цивільне шахрайство.

Трамп також вніс заставу в розмірі 92 мільйонів доларів у зв'язку зі справами про наклеп, порушеними письменницею Е. Джин Керролл, яка звинуватила Трампа в сексуальному насильстві.