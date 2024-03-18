Трамп розповів перед виборцями вигадану історію про розмову з Зеленським — CNN

Колишній президент США Дональд Трамп розповів перед виборцями 16 березня вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів від Демократичної партії, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором у першому імпічменті Трампа.

Що розповів Трамп перед виборцями

CNN пише, що Трамп під час передвиборчого мітингу в Огайо заявив, що дозволив демократам робити «все більш дикі» заяви про те, що він сказав Зеленському, «а потім ми оприлюднили запис».

Трамп продовжував стверджувати, що коли представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка тоді була спікеркою Палати представників, «почула» цей запис, вона була розлючена тим, що її обдурили попередні «хибні» описи розмови.

Тармп заявив, що Пелосі нібито сказала «своїм людям»: «У що в біса ви мене втягнули? Ви чуєте цей дзвінок? Він нічого цього не робив!».

Трамп стверджував, що Пелосі сказала: «Давайте просто вдамо, що він це зробив, і продовжимо йти вперед».

Про що збрехав Трамп

CNN підкреслює, що ітсорія Трампа є повною вигадкою. Жоден запис його розмови з Зеленським ніколи не був оприлюднений.

Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після того, як почула запис розмови, тому що вона ніколи не чула його.

Насправді, у США не існує запису цієї розмови. Білий дім Трампа фактично оприлюднив у вересні 2019 року приблизну письмову стенограму розмови, яка підтверджувала, а не суперечила основним твердженням урядового інформатора про те, що сказав Трамп.