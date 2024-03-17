Експрезидент США та ключовий кандидат від Республіканської партії на президентських виборах цього року Дональд Трамп виступив із низкою скандальних заяв про Україну та президента Володимира Зеленського.

Що Трамп обіцяв і чим лякав власних виборців

Під час виступу на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо 16 березня Трамп цинічно заявив, що його поразка на майбутніх президентських виборах у США восени цього року нібито означатиме кінець демократії в країні.

Трамп знову почав заявляти, що програв на виборах у 2020 році через нібито “фальсифікації”.

Однак, як і раніше, жодних підтверджень власним заявам він навести не зміг.

Якщо ми не виграємо ці вибори, я не думаю, що у вас будуть інші вибори в цій країні, — зухвало заявив Трамп. Поширити

Він також почав погрожувати США незрозумілою “кривавою банею” у разі власної поразки на виборах.

Трамп також пообіцяв ввести мита на імпортні автівки, які надходять до США.

Його представники, коли їх попрохали пояснити, що мав на увазі Дональд Трамп, звернули увагу на публікацію журналіста New York Times в соцмережі X.

У ній зазначалось, що ці слова політика пролунали на фоні дискусій, яка стосувалася автомобільної промисловості й економіки США.

Джеймса Сінгера, речника передвиборчої кампанії Джо Байдена, попрохали відреагувати на коментар Трампа про "криваву баню".

Він засудив "екстремізм" Трампа, а також "його жагу до помсти" та "погрози політичного насильства".

Що відомо про звинувачення Трампа на адресу Володимира Зеленського

Трамп під час свого виступу очікувано почав критикувати допомогу Україні з боку США.

Він назвав президента Володимира Зеленського “найбільшим продавцем” в історії.