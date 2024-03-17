Трамп виступив із зухвалими звинуваченнями на адресу Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп виступив із зухвалими звинуваченнями на адресу Зеленського

Дональд Трамп
Джерело:  Reuters

Експрезидент США та ключовий кандидат від Республіканської партії на президентських виборах цього року Дональд Трамп виступив із низкою скандальних заяв про Україну та президента Володимира Зеленського. 

Що Трамп обіцяв і чим лякав власних виборців

Під час виступу на передвиборчому мітингу в окрузі Монтгомері штату Огайо 16 березня Трамп цинічно заявив, що його поразка на майбутніх президентських виборах у США восени цього року нібито означатиме кінець демократії в країні.

Трамп знову почав заявляти, що програв на виборах у 2020 році через нібито “фальсифікації”.

Однак, як і раніше, жодних підтверджень власним заявам він навести не зміг.

Якщо ми не виграємо ці вибори, я не думаю, що у вас будуть інші вибори в цій країні, — зухвало заявив Трамп.

Він також почав погрожувати США незрозумілою “кривавою банею” у разі власної поразки на виборах.

Трамп також пообіцяв ввести мита на імпортні автівки, які надходять до США.

Його представники, коли їх попрохали пояснити, що мав на увазі Дональд Трамп, звернули увагу на публікацію журналіста New York Times в соцмережі X.

У ній зазначалось, що ці слова політика пролунали на фоні дискусій, яка стосувалася автомобільної промисловості й економіки США.

Джеймса Сінгера, речника передвиборчої кампанії Джо Байдена, попрохали відреагувати на коментар Трампа про "криваву баню".

Він засудив "екстремізм" Трампа, а також "його жагу до помсти" та "погрози політичного насильства".

Що відомо про звинувачення Трампа на адресу Володимира Зеленського

Трамп під час свого виступу очікувано почав критикувати допомогу Україні з боку США.

Він назвав президента Володимира Зеленського “найбільшим продавцем” в історії.

Я вам кажу, Зеленський – один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 млрд доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він – найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть, — цинічно заявив Трамп.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього
Майк Пенс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп пригрозив американцям наслідками в разі поразки на виборах
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа
Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?