Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа

16 березня президент США Джо Байден розкритикував колишнього президента Дональда Трампа жартами про його вік та психічний стан, заявивши, що той непридатний для президентства
Що Байден сказав про Трампа
Байден виступив на званій вечері клубу "Грідайрон", щорічному заході, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході. Під час зустрічі політики та журналісти обмінюються жартівливими висловлюваннями щодо офіційних справ.
Байден підкреслив важливість преси, яка, за його словами, не є "ворогом народу", на відміну від попередніх зауважень Трампа щодо ЗМІ.
Він також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.
Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс офіційно підтвердив, що він не збирається підтримувати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах 2024 року.
Журналісти поцікавилися у Майка Пенса, як він ставиться до нинішньої передвиборчої кампанії.
Колишній віцепрезидент США заявив, що його позиція щодо Трампа різко змінилася.
За словами американського політика, йому не подобається передвиборча програма Трампа, в якій той не лише відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).
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