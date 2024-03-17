Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа

16 березня президент США Джо Байден розкритикував колишнього президента Дональда Трампа жартами про його вік та психічний стан, заявивши, що той непридатний для президентства

Що Байден сказав про Трампа

Байден виступив на званій вечері клубу "Грідайрон", щорічному заході, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході. Під час зустрічі політики та журналісти обмінюються жартівливими висловлюваннями щодо офіційних справ.

Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший — це я, — сказав Байден у суботу перед понад 650 гостями, серед яких були президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, і генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу. Поширити

Байден підкреслив важливість преси, яка, за його словами, не є "ворогом народу", на відміну від попередніх зауважень Трампа щодо ЗМІ.

Він також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Ми не будемо коритися, вони (українці, — ред.) не коритимуться, і я не коритимусь, — сказав Байден. Поширити

Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс офіційно підтвердив, що він не збирається підтримувати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах 2024 року.

Журналісти поцікавилися у Майка Пенса, як він ставиться до нинішньої передвиборчої кампанії.

Колишній віцепрезидент США заявив, що його позиція щодо Трампа різко змінилася.

За словами американського політика, йому не подобається передвиборча програма Трампа, в якій той не лише відмовляється від скорочення державного боргу та "святості людського життя" (йдеться про більш ліберальний підхід Трампа до абортів).