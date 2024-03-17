Байден пошутил над возрастом и психическим состоянием Трампа

16 марта президент США Джо Байден раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа шутками о его возрасте и психическом состоянии, заявив, что тот непригоден для президентства.

Что Байден сказал о Трампе

Байден выступил на званом ужине клуба "Гридайрон", ежегодном мероприятии, которое проходит в Вашингтоне с 1880-х годов. Каждый американский президент по своей каденции должен принять участие в мероприятии. Во время встречи политики и журналисты обмениваются шутливыми высказываниями по официальным делам.

Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой — это я, — сказал Байден в субботу перед более чем 650 гостями, среди которых были президент Ирландии Лео Варадкар, основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос, и генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу. Поделиться

Байден подчеркнул важность прессы, которая, по его словам, не является "врагом народа", в отличие от предыдущих замечаний Трампа по поводу СМИ.

Он также говорил о войне на Украине с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Мы не будем повиноваться, они (украинцы, — ред.) не будут повиноваться, и я не покорюсь, — сказал Байден. Поделиться

Ближайший союзник Трампа неожиданно выступил против него

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально подтвердил, что он не собирается поддерживать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.

Журналисты поинтересовались у Майка Пенса, как он относится к нынешней предвыборной кампании.

Бывший вице-президент США заявил, что его позиция по отношению к Трампу резко изменилась.

По словам американского политика, ему не нравится предвыборная программа Трампа, в которой тот не только отказывается от сокращения государственного долга и "святости человеческой жизни" (речь идет о более либеральном подходе Трампа к абортам).