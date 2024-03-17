Байден пошутил над возрастом и психическим состоянием Трампа

16 марта президент США Джо Байден раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа шутками о его возрасте и психическом состоянии, заявив, что тот непригоден для президентства.
Что Байден сказал о Трампе
Байден выступил на званом ужине клуба "Гридайрон", ежегодном мероприятии, которое проходит в Вашингтоне с 1880-х годов. Каждый американский президент по своей каденции должен принять участие в мероприятии. Во время встречи политики и журналисты обмениваются шутливыми высказываниями по официальным делам.
Байден подчеркнул важность прессы, которая, по его словам, не является "врагом народа", в отличие от предыдущих замечаний Трампа по поводу СМИ.
Он также говорил о войне на Украине с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
Ближайший союзник Трампа неожиданно выступил против него
Бывший вице-президент США Майк Пенс официально подтвердил, что он не собирается поддерживать Дональда Трампа, в чьей администрации работал, на президентских выборах 2024 года.
Журналисты поинтересовались у Майка Пенса, как он относится к нынешней предвыборной кампании.
Бывший вице-президент США заявил, что его позиция по отношению к Трампу резко изменилась.
По словам американского политика, ему не нравится предвыборная программа Трампа, в которой тот не только отказывается от сокращения государственного долга и "святости человеческой жизни" (речь идет о более либеральном подходе Трампа к абортам).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-