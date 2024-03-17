Трамп пригрозив американцям наслідками в разі поразки на виборах

У суботу, 16 березня, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що якщо він не переможе на президентських виборах у листопаді, це означатиме ймовірний кінець американської демократії.

Чим пригрозив Трамп в разі поразки у листопаді

Експрезидент зробив цю заяву на виступі перед прихильниками в Огайо після того, як повторив своє безпідставне твердження про те, що його поразка на виборах 2020 року була результатом фальсифікації.

Під час промови на відкритому повітрі, яка супроводжувалася «сильним вітром і та нецензурною лайкою», Трамп сказав, що його поразка на виборах цього року означала б кінець демократії в США.

Якщо ми не виграємо ці вибори, я не думаю, що у вас будуть інші вибори в цій країні, — прогнозує він. Поширити

Коли Трамп в своїй промові торкнувся теми введення тарифів на імпортні авто, він сказав, що якщо його не оберуть, «це буде кривава баня для всієї країни».

На прохання пояснити цей вислів його представники вказали на пост журналіста New York Times в соцмережі X, в якому йшлося про те, що коментар Трампа про «криваву баню» пролунав на тлі дискусії про автомобільну промисловість та економіку США.

Речник передвиборчої кампанії чинного президента США Джо Байдена Джеймс Сінгер на прохання відповісти на коментар Трампа про «криваву баню» засудив «екстремізм» Трампа, «його жагу до помсти» та «погрози політичного насильства», пише Reuters.

Чи може Трамп припинити підтримку України

Трамп − досвідчена людина. Він багато разів падав і знову піднімався. Це дуже серйозна риса, − сказав Буданов про колишнього президента, який не приховує свого бажання скоротити підтримку України з боку США і чиї союзники в Конгресі протидіють зусиллям, спрямованим на надання більшої допомоги, зазначає видання.

Трамп і Джонсон не можуть не розуміти, що «ставлять хрест» на пакеті допомоги Україні — експосол у США

Голова військової розвідки чітко вказав на відчайдушну потребу України у більшій кількості боєприпасів та зброї для стримування російських атак, але відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з Росією у разі перемоги Трампа на виборах.