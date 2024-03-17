Трамп пригрозил американцам последствиями в случае поражения на выборах

В субботу, 16 марта, экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что если он не победит на президентских выборах в ноябре, это будет означать вероятный конец американской демократии.

Чем пригрозил Трамп в случае поражения в ноябре

Экспрезидент сделал это заявление на выступлении перед сторонниками в Огайо после того, как повторил свое безосновательное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года явилось результатом фальсификации.

Во время речи на открытом воздухе, сопровождавшейся «сильным ветром и нецензурной бранью», Трамп сказал, что его поражение на выборах в этом году означало бы конец демократии в США.

Если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что у вас будут другие выборы в этой стране, — прогнозирует он. Поделиться

Когда Трамп в своей речи затронул тему введения тарифов на импортные авто, он сказал, что если его не выберут, «это будет кровавая баня для всей страны».

По просьбе объяснить это высказывание его представители указали на пост журналиста New York Times в соцсети X, в котором говорилось, что комментарий Трампа о «кровавой бане» прозвучал на фоне дискуссии об автомобильной промышленности и экономике США.

Спикер предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена Джеймс Сингер по просьбе ответить на комментарий Трампа о «кровавой бане» осудил «экстремизм» Трампа, «его жажду мести» и «угрозы политического насилия», пишет Reuters.

Может Трамп прекратить поддержку Украины

Трамп — опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. Это очень серьезная черта, — сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывает своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и чьи союзники в Конгрессе противодействуют усилиям, направленным на оказание большей помощи, отмечает издание.

Трамп и Джонсон не могут не понимать, что ставят крест на пакете помощи Украине — экспосол в США

Глава военной разведки четко указал на отчаянную потребность Украины в большем количестве боеприпасов и оружия для сдерживания российских атак, но отверг риск того, что США покинут Украину наедине с Россией в случае победы Трампа на выборах.