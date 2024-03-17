Трамп выступил с дерзкими обвинениями в адрес Зеленского
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Политика
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Трамп выступил с дерзкими обвинениями в адрес Зеленского

Дональд Трамп
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Источник:  Reuters

Экспрезидент США и ключевой кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в этом году Дональд Трамп выступил с рядом скандальных заявлений об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Что Трамп обещал и чем пугал собственных избирателей

Во время выступления на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо 16 марта Трамп цинично заявил, что его поражение на предстоящих президентских выборах в США осенью этого года будет означать конец демократии в стране.

Трамп вновь начал заявлять, что проиграл на выборах в 2020 году из-за якобы "фальсификации".

Однако по-прежнему никаких подтверждений своим заявлениям он привести не смог.

Если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что у вас будут другие выборы в этой стране, — дерзко заявил Трамп.

Он также начал угрожать США непонятным "кровавым куполом" в случае собственного поражения на выборах.

Трамп также пообещал ввести пошлины на импортные автомобили, поступающие в США.

Его представители, когда их попросили объяснить, что имел в виду Дональд Трамп, обратили внимание на публикацию журналиста New York Times в соцсети X.

В нем отмечалось, что эти слова политика прозвучали на фоне дискуссий, касавшейся автомобильной промышленности и экономики США.

Джеймса Сингера, спикера предвыборной кампании Джо Байдена, попросили отреагировать на комментарий Трампа о "кровавой бане".

Он осудил "экстремизм" Трампа, а также "его жажду мести" и "угрозы политического насилия".

Что известно об обвинениях Трампа в адрес Владимира Зеленского

Трамп во время своего выступления начал критиковать помощь Украине со стороны США.

Он назвал президента Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом" в истории.

Я вам говорю, Зеленский — один из лучших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает из 50 или 60 млрд долларов. Я никогда не мог этого сделать. Он — лучший продавец. Лучше многих. Мы должны дать им взаймы, и если им вдруг удастся победить, они нам их вернут, — цинично заявил Трамп.

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