Экспрезидент США и ключевой кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в этом году Дональд Трамп выступил с рядом скандальных заявлений об Украине и президенте Владимире Зеленском.
Что Трамп обещал и чем пугал собственных избирателей
Во время выступления на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо 16 марта Трамп цинично заявил, что его поражение на предстоящих президентских выборах в США осенью этого года будет означать конец демократии в стране.
Трамп вновь начал заявлять, что проиграл на выборах в 2020 году из-за якобы "фальсификации".
Однако по-прежнему никаких подтверждений своим заявлениям он привести не смог.
Он также начал угрожать США непонятным "кровавым куполом" в случае собственного поражения на выборах.
Трамп также пообещал ввести пошлины на импортные автомобили, поступающие в США.
Его представители, когда их попросили объяснить, что имел в виду Дональд Трамп, обратили внимание на публикацию журналиста New York Times в соцсети X.
В нем отмечалось, что эти слова политика прозвучали на фоне дискуссий, касавшейся автомобильной промышленности и экономики США.
Джеймса Сингера, спикера предвыборной кампании Джо Байдена, попросили отреагировать на комментарий Трампа о "кровавой бане".
Он осудил "экстремизм" Трампа, а также "его жажду мести" и "угрозы политического насилия".
Что известно об обвинениях Трампа в адрес Владимира Зеленского
Трамп во время своего выступления начал критиковать помощь Украине со стороны США.
Он назвал президента Владимира Зеленского "крупнейшим продавцом" в истории.
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