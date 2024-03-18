Трамп рассказал перед избирателями вымышленную историю о разговоре с Зеленским — CNN

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал перед избирателями 16 марта вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов от Демократической партии, обнародовав «запись» телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, ставшей ключевым фактором в первом импичменте Трампа.

Что рассказал Трамп перед избирателями

CNN пишет, что Трамп во время предвыборного митинга в Огайо заявил, что позволил демократам делать "все более дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а затем мы обнародовали запись".

Трамп продолжал утверждать, что когда представительница Демократической партии Нэнси Пелоси, которая тогда была спикером Палаты представителей, «услышала» эту запись, она была взбешена тем, что ее обманули предыдущие «ложные» описания разговора.

Тармп заявил, что Пелоси якобы сказала «своим людям»: «Во что к черту вы меня втянули? Вы слышите этот звонок? Он ничего этого не делал!».

Трамп утверждал, что Пелоси сказала: «Давайте просто притворимся, что он это сделал, и продолжим идти вперед».

О чем соврал Трамп

CNN подчеркивает, что итсория Трампа является полной выдумкой. Ни одна запись его разговора с Зеленским никогда не была обнародована.

Пелоси не могла разозлиться на своих союзников после того, как услышала запись разговора, потому что она никогда не слышала его.

На самом деле, в США нет записи этого разговора. Белый дом Трампа фактически обнародовал в сентябре 2019 года приблизительную письменную стенограмму подтверждающего разговора, а не противоречила основным утверждениям правительственного информатора о том, что сказал Трамп.