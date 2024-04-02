Трамп вніс 175 млн дол застави у справі про цивільне шахрайство

Американський політик Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 175 млн дол у справі про цивільне шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Що відомо про внесену заставу Трампа

Внесення застави було необхідним, щоб утримати генеральну прокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс від ініціювання юридичних кроків щодо конфіскації його власності.

Як і обіцяв, Трамп вніс заставу. Він сподівається відстояти свої права в апеляції та скасувати цей несправедливий вирок, — заявила адвокатка експрезидента США Аліна Хабба. Поширити

У разі, якщо Трамп не виграє апеляцію, він все одно буде винен понад 450 мільйонів доларів за рішенням суду у справі про цивільне шахрайство. При цьому його борг зростає приблизно на 100 тисяч доларів на день, тому що відсотки продовжуватимуть нараховуватися до завершення розгляду апеляції.

Сам Трамп заперечує будь-які обвинувачення у цивільній справі про шахрайство та інших порушених справах проти нього.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах.

Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.