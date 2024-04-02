Трамп вніс 175 млн дол застави у справі про цивільне шахрайство
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп вніс 175 млн дол застави у справі про цивільне шахрайство

трамп
Джерело:  The Washington Post

Американський політик Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 175 млн дол у справі про цивільне шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Що відомо про внесену заставу Трампа

Внесення застави було необхідним, щоб утримати генеральну прокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс від ініціювання юридичних кроків щодо конфіскації його власності.

Як і обіцяв, Трамп вніс заставу. Він сподівається відстояти свої права в апеляції та скасувати цей несправедливий вирок, — заявила адвокатка експрезидента США Аліна Хабба.

У разі, якщо Трамп не виграє апеляцію, він все одно буде винен понад 450 мільйонів доларів за рішенням суду у справі про цивільне шахрайство. При цьому його борг зростає приблизно на 100 тисяч доларів на день, тому що відсотки продовжуватимуть нараховуватися до завершення розгляду апеляції.

Сам Трамп заперечує будь-які обвинувачення у цивільній справі про шахрайство та інших порушених справах проти нього.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах.

Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Найближчий союзник Трампа неочікувано виступив проти нього
Майк Пенс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як перемога Трампа на виборах у США може вплинути на ситуацію в Україні — відповідь Годжеса
Дональд Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп почав продавати Біблії за 60 дол на тлі великих боргів перед судами
Дональд Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?