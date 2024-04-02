Трамп вніс 175 млн дол застави у справі про цивільне шахрайство

Американський політик Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 175 млн дол у справі про цивільне шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.
Що відомо про внесену заставу Трампа
Внесення застави було необхідним, щоб утримати генеральну прокурорку Нью-Йорка Летицію Джеймс від ініціювання юридичних кроків щодо конфіскації його власності.
У разі, якщо Трамп не виграє апеляцію, він все одно буде винен понад 450 мільйонів доларів за рішенням суду у справі про цивільне шахрайство. При цьому його борг зростає приблизно на 100 тисяч доларів на день, тому що відсотки продовжуватимуть нараховуватися до завершення розгляду апеляції.
Сам Трамп заперечує будь-які обвинувачення у цивільній справі про шахрайство та інших порушених справах проти нього.
Справи Трампа
Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах.
Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.
Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.
Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-