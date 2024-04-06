Чи можуть США відвернутися від НАТО після зміни президента — прогноз The Telegraph

Для європейських країн та багатьох інших країн світу, які так довго звикли ховатися під парасолькою американської могутності, історія виходу українських військових з Авдіївки має стати тривожним дзвіночком. Тим більше після того, як цього тижня Кремль попередив, що відносини між Росією і країнами НАТО "скотилися до рівня прямої конфронтації".

Чи можуть США відвернутися від НАТО

Pax Americana — тобто концепція глобальної стабільності після Другої світової війни, яку контролювали могутні Сполучені Штати під загрозою.

ЇЇ кінець означатиме революцію у світових відносинах. І, як і багато інших революцій у сучасній політиці, зміни пов'язані з потенційним другим президентським терміном Дональда Трампа, вважає The Telegraph.

Така перспектива змушує переоцінити одне з фундаментальних припущень планування безпеки з 1945 року. Від Канберри й Сеула до Лондона і Парижа аналітики з питань безпеки поставили собі питання, чи є Сполучені Штати все ще надійним союзником? Чи в безпеці будь-яка країна, яка будувала свою стратегічну безпеку після 1945 року навколо американської могутності? Чи вони раптом залишаться самі по собі?

Як може вплинути Pax Americana

Важко переоцінити роль Америки в європейській та глобальній безпеці. Цього тижня виповнюється 75 років з дня заснування НАТО. З 1945 року Велика Британія, Західна Європа, Австралія і Нова Зеландія, Японія, Філіппіни й Південна Корея будували свою безпеку на основі пактів про взаємну оборону з США.

Деякі з цих союзників — зокрема, європейські члени НАТО, Японія, Південна Корея й Австралія — перебувають безпосередньо під тим, що часто називають американською "ядерною парасолькою", яка має на меті утримати кілька країн від створення власних бомб.

Якщо концепція Pax Americana справді закінчилась, потенційні наслідки майже занадто великі, щоб їх можна було осягнути,— пише The Telegraph. Поширити

Відступ Америки

Негайні наслідки американського відступу вже відчуваються. Відмова спікера Конгресу США Майка Джонсона — за вказівкою Дональда Трампа, внести законопроєкт до Палати представників США позбавляє Україну вкрай необхідного озброєння.

Цього тижня Джонсон натякнув, що він може нарешті винести законопроєкт на голосування 9 квітня, коли Конгрес США повернеться з великодніх канікул. Нагальною проблемою є те, що небажання США підтримати Україну може послабити безпеку НАТО в цілому, особливо з огляду на коментарі Трампа про те, що члени НАТО, які не платять внески, "не отримають ніякого захисту".

Відступ Америки також матиме міжнародний ефект, якщо вона це зробить. Найгірший сценарій — це свого роду 1945 рік навпаки: поразка Заходу в Україні, за якою слідує наступ Китаю на Тайвань, який, якщо йому не протистояти, завдасть смертельного удару по американському впливу в Тихоокеанському регіоні. Навіть якщо не брати до уваги це, ймовірним результатом буде просто більше нестабільності й більше конфліктів.

Яке має бути рішення

Річард Хаас, авторитетний експерт з питань американської зовнішньої політики пропонує три наріжні камені для союзників США, які допоможуть їм вийти з кризи: більша опора на власні сили, пошук нових партнерів у сфері безпеки й певна форма пристосування до супротивників. У Європі й західній частині Тихого океану нові партнери з безпеки означають, що існуючі члени НАТО можуть укладати більше альянсів між собою і звертатися до країн-однодумців в інших регіонах.

Зрушення в глобальній безпеці можуть також змусити позаблокові країни обрати сторону. Деякі з них набагато прихильніше дивляться в бік Москви чи Пекіна, чи то з ідеологічних причин, чи то з економічних і політичних інтересів, що ще більше підриває американський вплив і згуртованість західного альянсу.

Що потрібно зробити?

Європейські країни, включно з Великою Британією, наразі постачають українцям більше озброєння, ніж Сполучені Штати, і вживають заходи для розширення виробництва. Чеська Республіка виступає з ініціативою закупити до 1,5 мільйона снарядів на міжнародному ринку. Перші партії мають надійти на фронт вже у червні.

Якщо вдасться досягти згоди щодо пропозиції Столтенберга про "місію для України" на саміті НАТО з нагоди 75-річчя Альянсу у Вашингтоні в липні, це могло б зафіксувати допомогу для України до можливого повернення Трампа до Білого дому. Але заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, буде важко. Деякі товари — такі як запчастини для гаубиць M777 та бойових машин піхоти Bradley — виробляються виключно в США. Ніхто інший не має таких можливостей у сфері розвідки та логістики.