Может Зеленский склонить Трампа на свою сторону — данные Politico

Может Зеленский склонить Трампа на свою сторону

"Когда ты ведешь экзистенциальную войну, последнее, о чем тебе следует беспокоиться, — это результаты выборов, на которые ты не можешь повлиять, потому что выбор делают другие люди. Вам придется работать с этим выбором, кем бы он ни был". Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время интервью в начале этой недели.

На вопрос, как нынешние выборы в Европе и, что более важно, в США могут повлиять на Украину, упорно защищающую свою независимость и суверенитет от соседа-захватчика — России, Кулеба отметил, что Украине "придется найти способ взаимодействовать с победителями выборов". Это, конечно, может включать бывшего президента США Дональда Трампа, если ему удастся бросить вызов традиционным правилам политической силы, как он это часто делал в прошлом.

Как защитить Украину от Трампа

Перспектива возвращения Трампа в Белый дом нависла над этой войной, и Украина и Европа уже испытывают неприятное предчувствие того, как может выглядеть второе президентство Трампа. Чрезвычайно важный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов, предложенный президентом США Джо Байденом, месяцами тормозится в Вашингтоне, в основном из-за протрамповских республиканских законодателей.

Такие политические потрясения и толчки, вероятно, будут только усиливаться с приближением президентских выборов в США. И все больше законодателей, возможно, захотят быть поближе к Трампу, надеясь извлечь электоральную выгоду.

Трамп продемонстрировал безразличие к территориальной целостности Украины, заявив, что мог легко закончить войну в течение 24 часов, настаивая на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин согласились на урегулирование — по сути, это означает, что Москва получит кусок Украины и возобновит войну, когда ей будет удобно. Но когда партийные предвыборные игры закончатся, какой будет роль Украины в Белом доме Трампа? Будет ли она рассматриваться в полном свете, как определяющая будущее глобальной безопасности, трансатлантических отношений и даже безопасности самой Америки?

Михаил Подоляк, советник офиса Зеленского, делает ставку на то, что так будет. Он убежден, что в случае этой войны "Америка превыше всего" и "Украина превыше всего" — это фактически одно и то же.

Я понимаю, что сейчас доминирует внутриполитическая повестка дня, потому что они готовятся к президентским выборам. Но инвестиции в Украину — это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы их не нарушали, — сказал он в интервью Politico.

Оптимистично настроенный Подоляк также предложил одно из наиболее интригующих объяснений, почему Трамп, возможно, продолжит политику Байдена по поддержке Украины. Он считает, что очевидные "меркантильные выгоды для американского военно-промышленного комплекса" заключаются в поставке Украине оружия и боеприпасов, а также в демонстрации того, насколько их оружие является более эффективным и совершенным на поле боя по сравнению с российским. И если все остальное не сработает, Подоляк полагается на коммуникативные навыки Зеленского, когда речь идет о том, чтобы завоевать расположение Трампа.

Никто не сомневается в риторическом мастерстве Зеленского — он неоднократно обосновывал свою способность покорять сердца собеседников и налаживать связь с разными аудиториями. Но некоторые люди не воспринимают его убедительность.

Зеленский со своей стороны ранее заявлял, что если Путин надеется, что переизбрание Трампа принесет России военную победу, то российский лидер ошибается. Трамп "никогда" не поддержит Путина, заявил он в сентябре прошлого года. Но эта уверенность с тех пор исчезла, и Зеленский выразил недвусмысленное беспокойство по поводу дерзкого предположения Трампа о том, что он может закончить войну в течение одного дня.

Украинские законодатели также находят определенное утешение в том, что Трамп согласился на поставку летального оружия в Украину, будучи в должности, изменив отказ бывшего президента США Барака Обамы. Кулеба высказал подобное мнение и в январе.