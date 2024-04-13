Що чекає на Україну за 5-10 років після війни — прогноз Зеленського

Володимир Зеленський під час візиту до Чернівців 12 квітня, де мав нагоду поспілкуватися зі студентами. Президента спитали, якою він бачить Україну через 5-10 років після закінчення війни.

Що чекає на Україну після війни

Український очільник наголосив, що не варто загадувати, що буде у майбутньому. Однак він наголосив, що вже є очевидні речі щодо того, що буде з нашою державою після війни.

Зеленський зазначив, що щодо майбутнього нашої держави є речі, які вже зрозумілі, і він впевнений на 100%, що все це для нашої держави буде.

Країна ЄС, дуже вірю, що країна НАТО. Я думаю, що так і буде, що ми це дотиснемо, — наголосив глава держави. Поширити

Президент також висловив впевненість, що Україну будуть відбудовувати багато країн. На думку українського очільника, можливо, це буде не весь світ, але безумовно Україна буде відбудовуватися та відновлюватися після закінчення війни.

У НАТО не прогнозують наступу РФ в Україні навесні

Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці.

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію, — заявив представник керівництва Альянсу. Поширити

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.