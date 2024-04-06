Столтенберг прогнозує компроміси між Україною та Росією. Про що мова
Категорія
Політика
Дата публікації

Столтенберг прогнозує компроміси між Україною та Росією. Про що мова

Столтенберг
Джерело:  BBC

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.

Столтенберг допускає компроміси між Україною та Росією

Генсек НАТО вважає, що рано чи пізно, але час для цього наступить.

Про це пише BBC.

Навіть якщо ми віримо і сподіваємося, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, ми повинні підтримувати Україну протягом багатьох років, будувати її оборону, щоб стримувати майбутню агресію.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил та примусу російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації українських земель.

Однак генеральний секретар також припустив, що Україна, можливо, у загальному підсумку, також повинна буде піти на поступки.

Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів.

Столтенберг сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

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Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України, — підкреслив глава Альянсу.

Столтенберг зазначив, що у рамках варіанту збільшення допомоги Україні від партнерів, українські військові зможуть звільнити більше окупованих Росією територій.

З іншого боку — цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною, — застерігає глава НАТО.

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