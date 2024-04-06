Столтенберг прогнозує компроміси між Україною та Росією. Про що мова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з РФ.
Столтенберг допускає компроміси між Україною та Росією
Генсек НАТО вважає, що рано чи пізно, але час для цього наступить.
Про це пише BBC.
Він пояснив, що військова підтримка є життєво важливою для відсічі російських сил та примусу російського диктатора Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації українських земель.
Однак генеральний секретар також припустив, що Україна, можливо, у загальному підсумку, також повинна буде піти на поступки.
Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів.
Столтенберг сказав, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Столтенберг попереджає про наслідки у разі скорочення та затримок допомоги Україні
Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України, — підкреслив глава Альянсу.
Столтенберг зазначив, що у рамках варіанту збільшення допомоги Україні від партнерів, українські військові зможуть звільнити більше окупованих Росією територій.
З іншого боку — цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною, — застерігає глава НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-