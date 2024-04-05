За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, фонд допомоги Україні від НАТО у розмірі 100 млрд доларів допоможе гарантувати що всі союзники з Альянсу виконають свою роль у допомозі Україні.

Що Столтенберг каже про фонд допомоги НАТО Україні

За інформацією журналістів видання, наразі спосіб фінансування цього фонду ще не визначено, однак, ймовірно, він базуватиметься на ВВП кожної країни-члена Альянсу.

Одна з причин, чому я хочу міцнішої структури НАТО навколо підтримки, полягає в тому, щоб забезпечити справедливий розподіл тягаря. Це полегшує залучення всіх союзників, а також Сполучених Штатів, — підкреслив Столтенберг. Поширити

За інформацією ЗМІ, США протягом багатьох років вимагали від союзників збільшити витрати на оборону.

При цьому зараз європейські союзники активізуються, частково в надії, що це допоможе переконати конгресменів-республіканців підтримати пакет допомоги на 60 млрд доларів.

Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО базуються на ситуації на полі бою в Україні, терміновій потребі мати більш надійну, передбачувану підтримку. Ми маємо забезпечити рівномірний розподіл тягаря між союзниками, — наголосив Столтенберг. Поширити

Партнери України намагаються домогтись від Конгресу США схвалення допомоги Україні

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон має намір здійснити візит до США та зустрітись із спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном для обговорення допомоги Україні.

Як зазначають журналісти видання Sky News із посиланням на заяву Кемерона, він нагадав що Велика Британія та країни ЄС цього року виділили кошти на допомогу Україні і США мають зробити те саме.