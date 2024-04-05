По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, фонд помощи Украине от НАТО в размере 100 млрд долларов поможет гарантировать, что все союзники из Альянса выполнят свою роль в помощи Украине.
Что Столтенберг говорит о фонде помощи НАТО Украине
По информации журналистов издания, способ финансирования этого фонда пока не определен, однако, вероятно, он будет базироваться на ВВП каждой страны-члена Альянса.
По информации СМИ, США в течение многих лет потребовали от союзников увеличить расходы на оборону.
При этом сейчас европейские союзники активизируются, отчасти в надежде, что это поможет убедить конгрессменов-республиканцев поддержать пакет помощи в 60 млрд долларов.
Партнеры Украины пытаются добиться от Конгресса США одобрения помощи Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен совершить визит в США и встретиться со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном для обсуждения помощи Украине.
Как отмечают журналисты издания Sky News со ссылкой на заявление Кэмерона, он напомнил, что Великобритания и страны ЕС в этом году выделили средства на помощь Украине и США должны сделать то же самое.
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