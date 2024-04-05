Столтенберг раскрыл детали работы фонда НАТО в поддержку Украины
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Политика
Дата публикации

Столтенберг раскрыл детали работы фонда НАТО в поддержку Украины

Йенс Столтенберг
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Источник:  Bloomberg

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, фонд помощи Украине от НАТО в размере 100 млрд долларов поможет гарантировать, что все союзники из Альянса выполнят свою роль в помощи Украине.

Что Столтенберг говорит о фонде помощи НАТО Украине

По информации журналистов издания, способ финансирования этого фонда пока не определен, однако, вероятно, он будет базироваться на ВВП каждой страны-члена Альянса.

Одна из причин, почему я хочу более сильной структуры НАТО вокруг поддержки, заключается в том, чтобы обеспечить справедливое распределение бремени. Это облегчает привлечение всех союзников, а также Соединенных Штатов, подчеркнул Столтенберг.

По информации СМИ, США в течение многих лет потребовали от союзников увеличить расходы на оборону.

При этом сейчас европейские союзники активизируются, отчасти в надежде, что это поможет убедить конгрессменов-республиканцев поддержать пакет помощи в 60 млрд долларов.

Мои предложения по усилению роли НАТО базируются на ситуации на поле боя в Украине, срочной необходимости иметь более надежную, предполагаемую поддержку. Мы должны обеспечить равномерное распределение бремени между союзниками, — подчеркнул Столтенберг.

Партнеры Украины пытаются добиться от Конгресса США одобрения помощи Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен совершить визит в США и встретиться со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном для обсуждения помощи Украине.

Как отмечают журналисты издания Sky News со ссылкой на заявление Кэмерона, он напомнил, что Великобритания и страны ЕС в этом году выделили средства на помощь Украине и США должны сделать то же самое.

Спикер Джонсон может сделать это в Конгрессе. Я собираюсь встретиться с ним на следующей неделе и сказать, что нам нужны эти деньги, Украине нужны эти деньги, — подчеркнул Кэмерон.

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