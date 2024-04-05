Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне. Альянс ищет другой вариант поддержки — NYT

Приглашение Украины в НАТО невозможно, пока продолжается вторжение России. В то же время, союзники хотят показать на 75-м саммите Альянса в Вашингтоне, что они поддерживают Украину «в долгосрочной перспективе».

В НАТО ищут способ поддержать Украину без приглашения в Альянс

New York Times со ссылкой на неназванных чиновников НАТО пишет, что официальные лица альянса соглашаются с тем, что приглашение Украины в НАТО не состоится на июльском саммите в Вашингтоне.

NYT пишет, что "из-за соглашения о коллективной безопасности это втянет [НАТО] в самую большую сухопутную войну в Европе с 1945 года".

Поэтому в НАТО ищут "некую золотую середину, что-то ближе к членству, но достаточно мясистое, чтобы показать, что оно поддерживает Украину на долгосрочную перспективу".

По словам высокопоставленных участвовавших в дискуссиях западных дипломатов, пока неизвестно, что это будет.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве на саммите.

В то же время, они хотят предоставить Украине конкретные обязательства, которые они могут выполнить.

Предложения, выдвинутые на этой неделе на встрече министров иностранных дел в Брюсселе о предоставлении НАТО большего контроля над координацией военной помощи, финансированием и подготовкой украинских вооруженных сил сразу встретили со скептицизмом.

Предложения Столтенберга по помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул на встрече на этой неделе два предложения по продолжению поддержки Украины.

Он надеется, что они могут быть одобрены до встречи глав государств НАТО в Вашингтоне в июле.

Первый — возложить на НАТО, а не на США, ответственность за координацию пожертвований и поставок оружия в Украину.

Это вызвало возражение со стороны Венгрии и других союзников из-за потенциала более прямого втягивания альянса в войну. Против этого также выступают США.

Второй, предоставить Украине 100 миллиардов долларов помощи в течение пяти лет.

Он был воспринят с непониманием, поскольку неизвестно, как НАТО может заставить свои страны-члены вносить вклады, особенно в силу бюджетных или политических ограничений.