Україну не запросять в НАТО на саміті в Вашингтоні. Альянс шукає інший варіант підтримки — NYT

Запрошення України в НАТО неможливе, поки триває вторгнення Росії. Водночас союзники хочуть показати на 75-му саміті Альянсу у Вашингтоні, що вони підтримують Україну «в довгостроковій перспективі».

У НАТО шукають спосіб підтримати Україну без запрошення в Альянс

New York Times із посиланням на неназваних посадовців НАТО пише, що офіційні особи альянсу погоджуються, що запрошення України в НАТО не відбудеться на липневому саміті у Вашингтоні.

NYT пише, що “через угоду про колективну безпеку це втягне [НАТО] в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року”.

Тому в НАТО шукають “якусь золоту середину, щось ближче до членства, але достатньо м’ясисте, щоб показати, що воно підтримує Україну на довгострокову перспективу”.

За словами високопоставлених західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, поки що невідомо, що це буде.

Сполучені Штати та Німеччина як і раніше виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство на саміті.

Водночас вони хочуть надати Україні конкретні зобов’язання, які вони можуть виконати.

Пропозиції, висунуті цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, щодо надання НАТО більшого контролю над координацією військової допомоги, фінансуванням і підготовкою українських збройних сил одразу зустріли зі скептицизмом.

Пропозиції Столтенберга щодо допомоги Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув на зустрічі цього тижня дві пропозиції щодо продовження підтримки України.

Він сподівається, що вони можуть бути вчасно схвалені до зустрічі глав держав НАТО у Вашингтоні в липні.

Перший, покласти на НАТО, а не на США, відповідальність за координацію пожертвувань і поставок зброї в Україну.

Це викликало заперечення з боку Угорщини та інших союзників через потенціал більш прямого втягування альянсу у війну. Проти цього також виступають США.

Другий, надати Україні 100 мільярдів доларів допомоги протягом п’яти років.

Він був сприйнятий з нерозумінням, оскільки невідомо, як НАТО може змусити свої країни-члени робити внески — особливо з огляду на бюджетні чи політичні обмеження.