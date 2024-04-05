Як забезпечити 100 млрд дол для України від країн НАТО — пояснення МЗС Латвії

Союзники по НАТО можуть надати Україні 100 млрд дол за 5 років шляхом фіксованих внесків від кожної країни-члена залежно від розміру економіки.

У Латвії пояснили, як забезпечити 100 млрд дол для України від НАТО

У коментарі Радіо Свобода міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш розповів, що найкращим способом буде, можливо, не домовлятися про суму, а домовитися про відсоток ВВП.

Отже, 0,25% для Латвії відчувається так само, як 0,25% для Німеччини чи Франції. Звичайно, від Німеччини та Франції, які мають велику економіку, це буде велика сума. Від Латвії, яка має меншу економіку, це менше грошей, але це відчуватиметься так само. Криш’яніс Каріньш міністр закордонних справ Латвії

Латвія планує витратити на допомогу Україні у 2024 році 0,25% від свого ВВП. Внесок від Німеччини становитиме 0,2% від ВВП. А такі країни як Франція, Італія, Іспанія витрачають лише 0,05-0,15% ВВП.

Каріньш також зазначив, що серед партнерів є розуміння, що Україні потрібні додаткові кошти.

За його словами, у пакеті допомоги можуть бути враховані майбутні витрати, які країни-члени збираються здійснити цього року і про які уже заявили.

Фонд для України на 100 млрд дол

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня низка ЗМІ повідомила про пропозицію генсека НАТО створити п’ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів доларів.

Столтенберг пізніше підтвердив цей намір, зазначивши, що це забезпечить довготривалу і передбачувану допомогу для України від усіх союзників. Однак він не уточнював суму.

Однак така ідея викликала скептицизм у деяких країнах — 100 млрд на 5 років, це 20 млрд на рік. Таку суму цьогоріч вже запланували виділити на військову допомогу країни ЄС.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з колегами у штаб-квартирі НАТО 4 квітня висловив сумнів, що ідею зможуть реалізувати.