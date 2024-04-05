Як забезпечити 100 млрд дол для України від країн НАТО — пояснення МЗС Латвії

Союзники по НАТО можуть надати Україні 100 млрд дол за 5 років шляхом фіксованих внесків від кожної країни-члена залежно від розміру економіки.
У Латвії пояснили, як забезпечити 100 млрд дол для України від НАТО
У коментарі Радіо Свобода міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш розповів, що найкращим способом буде, можливо, не домовлятися про суму, а домовитися про відсоток ВВП.
Латвія планує витратити на допомогу Україні у 2024 році 0,25% від свого ВВП. Внесок від Німеччини становитиме 0,2% від ВВП. А такі країни як Франція, Італія, Іспанія витрачають лише 0,05-0,15% ВВП.
Каріньш також зазначив, що серед партнерів є розуміння, що Україні потрібні додаткові кошти.
За його словами, у пакеті допомоги можуть бути враховані майбутні витрати, які країни-члени збираються здійснити цього року і про які уже заявили.
Фонд для України на 100 млрд дол
Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 квітня низка ЗМІ повідомила про пропозицію генсека НАТО створити п’ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів доларів.
Столтенберг пізніше підтвердив цей намір, зазначивши, що це забезпечить довготривалу і передбачувану допомогу для України від усіх союзників. Однак він не уточнював суму.
Однак така ідея викликала скептицизм у деяких країнах — 100 млрд на 5 років, це 20 млрд на рік. Таку суму цьогоріч вже запланували виділити на військову допомогу країни ЄС.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з колегами у штаб-квартирі НАТО 4 квітня висловив сумнів, що ідею зможуть реалізувати.
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