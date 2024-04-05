Как обеспечить 100 млрд долл для Украины от стран НАТО — объяснение МИД Латвии
Категория
Мир
Дата публикации

Как обеспечить 100 млрд долл для Украины от стран НАТО — объяснение МИД Латвии

Кришьянис Кариньш
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Источник:  Радио Свобода

Союзники по НАТО могут предоставить Украине 100 млрд долл за 5 лет путем фиксированных взносов от каждой страны-члена в зависимости от размера экономики.

В Латвии объяснили, как обеспечить 100 млрд долл для Украины от НАТО

В комментарии Радио Свобода министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что лучшим способом будет, возможно, не договариваться о сумме, а договориться о проценте ВВП.

Итак, 0,25% для Латвии ощущается точно так же, как 0,25% для Германии или Франции. Конечно, от Германии и Франции, имеющих большую экономику, это будет большая сумма. От Латвии, имеющей меньшую экономику, это меньше денег, но это будет ощущаться так же.

Кришьянис Кариньш

Кришьянис Кариньш

министр иностранных дел Латвии

Латвия планирует потратить на помощь Украине в 2024 году 0,25% своего ВВП. Взнос от Германии составит 0,2% ВВП. А такие страны как Франция, Италия, Испания тратят всего 0,05-0,15% ВВП.

Кариньш также отметил, что среди партнеров есть понимание, что Украине нужны дополнительные средства.

По его словам, в пакете помощи могут быть учтены будущие расходы, которые страны-члены собираются осуществить в этом году и о которых уже заявили.

Фонд для Украины на 100 млрд долл.

В преддверии встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля ряд СМИ сообщил о предложении генсека НАТО создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов.

Столтенберг позже подтвердил это намерение, отметив, что это обеспечит долговременную и предполагаемую помощь для Украины от всех союзников. Однако он не уточнял сумму.

Однако такая идея вызвала скептицизм в некоторых странах — 100 млрд. на 5 лет, это 20 млрд. в год. Такую сумму уже запланировали выделить на военную помощь страны ЕС.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО 4 апреля выразил сомнение, что идею смогут реализовать.

Сейчас НАТО пытаются собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи. То есть у нынешней модели финансирования шансов по этой инициативе ноль, потому что они 500 миллионов не могут собрать, а так им нужно будет 20 миллиардов собирать. Но если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке, то эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

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