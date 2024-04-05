Как обеспечить 100 млрд долл для Украины от стран НАТО — объяснение МИД Латвии

Союзники по НАТО могут предоставить Украине 100 млрд долл за 5 лет путем фиксированных взносов от каждой страны-члена в зависимости от размера экономики.
В Латвии объяснили, как обеспечить 100 млрд долл для Украины от НАТО
В комментарии Радио Свобода министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что лучшим способом будет, возможно, не договариваться о сумме, а договориться о проценте ВВП.
Латвия планирует потратить на помощь Украине в 2024 году 0,25% своего ВВП. Взнос от Германии составит 0,2% ВВП. А такие страны как Франция, Италия, Испания тратят всего 0,05-0,15% ВВП.
Кариньш также отметил, что среди партнеров есть понимание, что Украине нужны дополнительные средства.
По его словам, в пакете помощи могут быть учтены будущие расходы, которые страны-члены собираются осуществить в этом году и о которых уже заявили.
Фонд для Украины на 100 млрд долл.
В преддверии встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 4 апреля ряд СМИ сообщил о предложении генсека НАТО создать пятилетний фонд для Украины в размере 100 миллиардов долларов.
Столтенберг позже подтвердил это намерение, отметив, что это обеспечит долговременную и предполагаемую помощь для Украины от всех союзников. Однако он не уточнял сумму.
Однако такая идея вызвала скептицизм в некоторых странах — 100 млрд. на 5 лет, это 20 млрд. в год. Такую сумму уже запланировали выделить на военную помощь страны ЕС.
Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с коллегами в штаб-квартире НАТО 4 апреля выразил сомнение, что идею смогут реализовать.
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