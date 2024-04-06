Столтенберг прогнозирует компромиссы между Украиной и Россией. О чем речь
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Столтенберг прогнозирует компромиссы между Украиной и Россией. О чем речь

Столтенберг
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Источник:  BBC

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина, возможно, в конце концов, должна будет пойти на уступки в войне с РФ.

Столтенберг допускает компромиссы между Украиной и Россией

Генсек НАТО считает, что рано или поздно, но время для этого наступит.

Об этом пишет BBC .

Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину многие годы, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Он пояснил, что военная поддержка жизненно важна для отпора российских сил и принуждения российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации украинских земель.

Однако генеральный секретарь также предположил, что Украина, возможно, в общем итоге также должна будет пойти на уступки.

В конце концов именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров.

Столтенберг сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".

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Мы наблюдаем давление русских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины, — подчеркнул глава Альянса.

Столтенберг отметил, что в рамках варианта увеличения помощи Украине от партнеров, украинские военные смогут освободить больше оккупированных Россией территорий.

С другой стороны, этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной, предостерегает глава НАТО.

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