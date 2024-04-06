Столтенберг прогнозирует компромиссы между Украиной и Россией. О чем речь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина, возможно, в конце концов, должна будет пойти на уступки в войне с РФ.
Столтенберг допускает компромиссы между Украиной и Россией
Генсек НАТО считает, что рано или поздно, но время для этого наступит.
Об этом пишет BBC .
Он пояснил, что военная поддержка жизненно важна для отпора российских сил и принуждения российского диктатора Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации украинских земель.
Однако генеральный секретарь также предположил, что Украина, возможно, в общем итоге также должна будет пойти на уступки.
В конце концов именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров.
Столтенберг сказал, что не призывает Украину идти на уступки сейчас и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".
Столтенберг предупреждает о последствиях при сокращении и задержках помощи Украине
Мы наблюдаем давление русских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизации поддержки Украины, — подчеркнул глава Альянса.
Столтенберг отметил, что в рамках варианта увеличения помощи Украине от партнеров, украинские военные смогут освободить больше оккупированных Россией территорий.
С другой стороны, этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной, предостерегает глава НАТО.
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