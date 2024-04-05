По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе американские истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Столтенберг не ожидает существенных изменений на фронте в Украине с появлением истребителей F-16

Думаю, тот факт, что союзники из НАТО поставляют F-16, а также учат пилотов и поставляют вооружение истребителям — это еще один пример значительной военной поддержки для Украины. Но ситуацию в поле боя не может изменить одна система. Это не "серебряный шар", который может изменить всю войну, — объясняет генсек НАТО. Поделиться

Он отметил, что появление F-16 на вооружении Украины будет очень важным, ведь это позволит повысить боевые возможности украинских военных.

Поэтому я приветствую то, что союзники сейчас усердно работают над этими поставками, а также обучением пилотов и техперсонала для F-16, — подчеркнул глава Альянса. Поделиться

При этом Столтенберг признал, что время имеет решающее значение для Украины, однако подготовка пилотов и необходимой инфраструктуры также требует определенного времени.

Но в то же время мы должны помнить, что поставка F-16 требует времени не столько для того, чтобы подготовить самолеты, а потому, что важно иметь обученных пилотов. И не только обученных пилотов, это целая система технического обслуживания, поддержки, а также технических средств, которые позволят F-16 стать действительно работающим орудием, — объясняет генсек НАТО. Поделиться

Какие вооружения срочно нуждаются в Украине

По словам экс-заместительницы главы Минобороны Анны Маляр, в настоящее время играет против Украины, поскольку преступная армия РФ активно адаптируется под условия развязанной войны.

Нашим ключевым преимуществом в начале полномасштабного вторжения была профессиональность военных. Мы любим свое критиковать, но наши штабы работали значительно эффективнее враждебных. Наши операции планировались более мастерски. Наша военная бюрократия и путь принятия решений были гораздо меньше, чем у врага. Мы даже фиксировали, сколько у них проходит дней от потери позиции до принятия решения относительно дальнейших действий — это было в 2022 в разы дольше, чем у нас, — отмечает Маляр. Поделиться

Она подчеркнула, что российские оккупанты также прекрасно осознали собственные ошибки.

Ибо если чисто математически подходить к сравнению двух армий, то нас уже не должно было существовать как государства. А мы освободили немало территорий и уверенно держим оборону, поэтому враги начали у нас учиться, — подчеркнула Маляр. Поделиться

Она отметила, что преступная российская армия переняла у украинских военных специфику работы штабов.

Кроме этого враг, по ее словам, в своем наступлении использует идеи украинских военных, в частности, по передвижению подразделений.