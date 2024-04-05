По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе американские истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в Украине.
Столтенберг не ожидает существенных изменений на фронте в Украине с появлением истребителей F-16
Он отметил, что появление F-16 на вооружении Украины будет очень важным, ведь это позволит повысить боевые возможности украинских военных.
При этом Столтенберг признал, что время имеет решающее значение для Украины, однако подготовка пилотов и необходимой инфраструктуры также требует определенного времени.
Какие вооружения срочно нуждаются в Украине
По словам экс-заместительницы главы Минобороны Анны Маляр, в настоящее время играет против Украины, поскольку преступная армия РФ активно адаптируется под условия развязанной войны.
Она подчеркнула, что российские оккупанты также прекрасно осознали собственные ошибки.
Она отметила, что преступная российская армия переняла у украинских военных специфику работы штабов.
Кроме этого враг, по ее словам, в своем наступлении использует идеи украинских военных, в частности, по передвижению подразделений.
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