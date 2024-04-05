За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, самі по собі американські винищувачі F-16 не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Столтенберг не очікує істотних змін на фронті в Україні з появою винищувачів F-16

Думаю, той факт, що союзники з НАТО постачають F-16, а також навчають пілотів і постачають озброєння до винищувачів — це ще один приклад значної військової підтримки для України. Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не "срібна куля", яка може змінити всю війну, — пояснює генсек НАТО. Поширити

Він зазначив, що поява F-16 на озброєнні України буде дуже важливою, адже це дозволить підвищити бойові можливості українських військових.

Тому я вітаю те, що союзники зараз старанно працюють над цими постачаннями, а також над навчанням пілотів і техперсоналу для F-16, — підкреслив глава Альянсу. Поширити

При цьому Столтенберг визнав, що час наразі має вирішальне значення для України, однак підготовка пілотів та необхідної інфраструктури також вимагає певного часу.

Але водночас ми повинні пам’ятати, що постачання F-16 потребує часу не стільки для того, щоб підготувати літаки, а тому, що важливо мати навчених пілотів. І не тільки навчених пілотів, це ціла система технічного обслуговування, підтримки, а також технічних засобів, які дадуть змогу F-16 стати знаряддям, яке дійсно працює, — пояснює генсек НАТО. Поширити

Яких озброєнь терміново потребує Україна

За словами ексзаступниці глави Міноборони Ганни Маляр, наразі час грає проти України, оскільки злочинна армія РФ активно адаптується під умови розв’язаної війни.

Нашою ключовою перевагою на початку повномасштабного вторгнення була фаховість військових. Ми любимо своє критикувати, але наші штаби працювали значно ефективніше за ворожі. Наші операції планувались майстерніше. Наша військова бюрократія і шлях прийняття рішень були набагато менші, ніж у ворога. Ми навіть фіксували скільки в них минає днів від втрати позиції до прийняття рішення щодо подальших дій — це було у 2022 в рази довше ніж у нас, — наголошує Маляр. Поширити

Вона підкреслила, що російські окупанти також чудово усвідомили власні помилки.

Бо якщо суто математично підходити до порівняння двох армій, то нас вже не повинно було існувати як держави. А ми звільнили чимало територій і впевнено тримаємо оборону, тож, вороги почали в нас вчитись, — підкреслила Маляр. Поширити

Вона зазначила, що злочинна російська армія перейняла в українських військових специфіку роботи штабів.

Окрім цього ворог, за її словами, у власному наступі використовує ідеї українських військових, зокрема, щодо пересування підрозділів.