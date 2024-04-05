За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, самі по собі американські винищувачі F-16 не змінять ситуації на полі бою в Україні.
Столтенберг не очікує істотних змін на фронті в Україні з появою винищувачів F-16
Він зазначив, що поява F-16 на озброєнні України буде дуже важливою, адже це дозволить підвищити бойові можливості українських військових.
При цьому Столтенберг визнав, що час наразі має вирішальне значення для України, однак підготовка пілотів та необхідної інфраструктури також вимагає певного часу.
Яких озброєнь терміново потребує Україна
За словами ексзаступниці глави Міноборони Ганни Маляр, наразі час грає проти України, оскільки злочинна армія РФ активно адаптується під умови розв’язаної війни.
Вона підкреслила, що російські окупанти також чудово усвідомили власні помилки.
Вона зазначила, що злочинна російська армія перейняла в українських військових специфіку роботи штабів.
Окрім цього ворог, за її словами, у власному наступі використовує ідеї українських військових, зокрема, щодо пересування підрозділів.
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