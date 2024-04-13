Німеччина може передати Україні додаткову ППО IRIS-T — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина може передати Україні додаткову ППО IRIS-T — Зеленський

Офіс Президента України
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що у рамках пошуку додаткових систем ППО серед західних партнерів Україна веде переговори із Німеччиною щодо отримання ще однієї системи IRIS-T. 

Що відомо про можливість отримання додаткової IRIS-T від Німеччини

Глава держави назвав дуже позитивним рішення Німеччини про передачу Україні додаткової системи Patriot.

Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T — це теж сильна ППО — і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору, — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна продовжує вести роботу з партнерами щодо подальшої допомоги.

З ким Україна веде переговори щодо військової підтримки

Зеленський підкреслив, що мова йде про Литву, Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швейцарію, Латвію, Нідерланди, Грецію, Португалію та Ірландію.

Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт — це головні теми. Робимо все, щоб було більше можливостей у наших Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу, — запевнив глава держави.

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