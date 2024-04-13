Німеччина може передати Україні додаткову ППО IRIS-T — Зеленський

Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T — це теж сильна ППО — і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору, — підкреслив Зеленський.