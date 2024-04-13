Німеччина може передати Україні додаткову ППО IRIS-T — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у рамках пошуку додаткових систем ППО серед західних партнерів Україна веде переговори із Німеччиною щодо отримання ще однієї системи IRIS-T.
Що відомо про можливість отримання додаткової IRIS-T від Німеччини
Глава держави назвав дуже позитивним рішення Німеччини про передачу Україні додаткової системи Patriot.
Він зазначив, що Україна продовжує вести роботу з партнерами щодо подальшої допомоги.
З ким Україна веде переговори щодо військової підтримки
Зеленський підкреслив, що мова йде про Литву, Чехію, Румунію, Польщу, Угорщину, Швейцарію, Латвію, Нідерланди, Грецію, Португалію та Ірландію.
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