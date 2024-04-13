В Україні зараз працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу.
День працівника ОПК України
Зеленський розповів про вітчизняний ОПК під час привітання працівників і працівниць оборонної галузі з Днем працівника оборонно-промислового комплексу України.
За словами президента, у цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей.
Зокрема, вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.
Також Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті.
Важливо, що саме два роки тому, саме 13 квітня, двома ракетами «Нептун», які розробили та виготовили українці, знищили російський ракетний крейсер «Москва».
На честь цієї події торік було встановлено професійне свято працівників українського оборонно-промислового комплексу.
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