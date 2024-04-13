День працівника ОПК України

Зеленський розповів про вітчизняний ОПК під час привітання працівників і працівниць оборонної галузі з Днем працівника оборонно-промислового комплексу України.

За словами президента, у цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей.

Зокрема, вони виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку Володимир Зеленський президент України

Також Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті.

Українські "стугни", українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним. Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію — необхідні сучасні калібри, необхідні гармати. Поширити