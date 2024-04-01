За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна збільшила виробництво та застосування далекобійних дронів із дальністю ураження понад 1 тис км.
Що відомо про далекобійні дрони на озброєнні українських військових
Федоров зазначив, що у порівнянні із минулим роком цьогоріч виробництво далекобійних дронів вдалось збільшити в 10 разів.
На його думку, саме від розвитку далекобійних та високотехнологічих БпЛА залежатиме результат розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Зеленський наказав збільшити виробництво БпЛА
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має збільшити власне виробництво ударних та розвідувальних БпЛА, адже це допоможе переломити ситуацію у війні.
Глава держави підкреслив, що 1 квітня провів спеціальну нараду щодо виробництва дронів в Україні.
Він також заявив, що Україна може забезпечити все необхідне для виробництва безпілотників.
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