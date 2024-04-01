Що відомо про далекобійні дрони на озброєнні українських військових

Федоров зазначив, що у порівнянні із минулим роком цьогоріч виробництво далекобійних дронів вдалось збільшити в 10 разів.

Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 км, але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1тис км, — підкреслив міністр. Поширити

На його думку, саме від розвитку далекобійних та високотехнологічих БпЛА залежатиме результат розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Однак наразі не можна сказати, хто перемагає у технологічній війні — на одних ділянках ми виграємо, на інших росіяни перевершують нас, — підкреслив Федоров. Поширити

Зеленський наказав збільшити виробництво БпЛА

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна має збільшити власне виробництво ударних та розвідувальних БпЛА, адже це допоможе переломити ситуацію у війні.

Глава держави підкреслив, що 1 квітня провів спеціальну нараду щодо виробництва дронів в Україні.

Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом — стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно. Очевидно, що дрони в цій війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників, — зазначив глава держави. Поширити

Він також заявив, що Україна може забезпечити все необхідне для виробництва безпілотників.