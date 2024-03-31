Аналітики спрогнозували наслідки здобуття армією РФ переваги у використанні дронів

Наразі Україна веде із Росією запекле протистояння за перевагу у використанні дронів. Програш у цьому протистоянні, як зазначать аналітики Kyiv Post, може призвести до катастрофи.

Чим обернеться для України здобуття армією РФ переваги у використанні дронів

Аналітики видання попереджають, що поразка України у гонитві за перевагу у використанні дронів може обернутись новими територіальними втратами та втратами особового складу та військової техніки на полі бою.

Автори матеріалу попереджають, що так звані “розумні” БпЛА на основі штучного інтелекту нададуть окупаційній армії РФ перевагу на полі бою перед західними зразками дронів.

Журналісти попереджають, що цю перевагу кремлівський диктатор Володимир Путін згодом може використати для нападу на країни Балтії.

При цьому аналітики б’ють на сполох, адже попре реальну загрозу, західні країни зовсім не поспішають із допомогою Україні новими сучасними БпЛА.

Це буде катастрофа, коли ворог почне масово виробляти дрони... Військова техніка на фронті стане безпорадною. У нас немає коштів, щоб швидко це розвивати. Це велика проблема. Україні потрібна допомога, — пояснює півзасновник української некомерційної компанії з виробництва дронів Wild Hornets Дмитро Проданюк. Поширити

При цьому у матеріалі підкреслюється, що поточна ситуація становить загрозу не тільки для України.

Сухопутні сили НАТО не володіють ні можливостями, ні досвідом для дій на полі бою, насиченому дронами... У наземній війні з НАТО російські безпілотники будуть переважаючими та завдадуть великої шкоди, — заявляє один з західних військових аналітиків. Поширити

Коли “розумні” дрони можуть з’явитись на полі бою в Україні

На думку Проданюка, ймовірно, розумні дрони з'являться в масовому порядку через 6-12 місяців.

Україна оголошувала про плани виробити один мільйон FPV-дронів у цьому році.

Водночас зазначається, що більша частина українських розробок розумних дронів значною мірою спирається на краудфандинг.

При цьому західні партнери досі не надали Україні жодної суттєвої допомоги у цьому напрямку.

Захід надав Україні кілька дронів, але лише в мізерних кількостях, багато з яких мають обмежену ефективність.

Частково проблема, мабуть, полягає в тому, що західні країни самі відстають на покоління або два в адаптації своїх збройних сил і виробництва озброєнь до нової ери війни, орієнтованої на дрони. Практично у жодного члена НАТО немає власного парку повітряних, наземних або морських дронів чи значних потужностей з виробництва дронів. Ніхто ще не пішов за прикладом України і не створив у її збройних силах окремий підрозділ дронів з метою підготовки тисяч пілотів дронів і формування підрозділів дронів майже в кожній бригаді, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

За даними аналітика Ендрю Перпетуа, українські FPV та інші повітряні дрони несуть відповідальність за від 80 до 90% виявлених втрат російської техніки щодня.

Військові аналітики стверджують, що наразі Україна лідирує над силами Путіна за кількістю успішних ударів безпілотників, але Росія прагне надолужити згаяне, а Захід повільно реагує.