В настоящее время Украина ведет с Россией ожесточенное противостояние за преимущество в использовании дронов. Проигрыш в этом противостоянии, как отметят аналитики Kyiv Post, может привести к катастрофе.

Чем обернется для Украины получение армией РФ преимущества в использовании дронов

Аналитики издания предупреждают, что поражение Украины в погоне за преимущество в использовании дронов может обернуться новыми территориальными потерями и потерями личного состава и военной техники на поле боя.

Авторы материала предупреждают, что так называемые "умные" БпЛА на основе искусственного интеллекта предоставят оккупационной армии РФ преимущество на поле боя перед западными образцами дронов.

Журналисты предупреждают, что это преимущество кремлевский диктатор Владимир Путин впоследствии может использовать для нападения на страны Балтии.

При этом аналитики бьют тревогу, ведь попрет реальную угрозу, западные страны совсем не спешат с помощью Украины новыми современными БПЛА.

Это будет катастрофа, когда враг станет массово производить дроны... Военная техника на фронте станет беспомощной. У нас нет средств, чтобы быстро развивать это. Это большая проблема. Украине нужна помощь, — объясняет полуоснователь украинской некоммерческой компании по производству дронов Wild Hornets Дмитрий Проданюк. Поделиться

При этом в материале подчеркивается, что текущая ситуация представляет угрозу не только Украине.

Сухопутные силы НАТО не обладают ни возможностями, ни опытом для действий на поле боя, насыщенном дронами... В наземной войне с НАТО российские беспилотники будут превосходящими и нанесут большой вред, — заявляет один из западных военных аналитиков. Поделиться

Когда "умные" дроны могут появиться на поле боя в Украине

По мнению Проданюка, вероятно, разумные дроны появятся в массовом порядке через 6-12 месяцев.

Украина объявляла о планах произвести один миллион FPV-дронов в этом году.

В то же время отмечается, что большая часть украинских разработок разумных дронов в значительной степени опирается на краудфандинг.

При этом западные партнеры до сих пор не оказали Украине никакой помощи в этом направлении.

Мероприятие предоставило Украине несколько дронов, но только в скудных количествах, многие из которых имеют ограниченную эффективность.

Частично проблема, по-видимому, состоит в том, что западные страны сами отстают на поколение или два в адаптации своих вооруженных сил и производства вооружений к новой эре войны, ориентированной на дроны. Практически ни у одного члена НАТО нет собственного парка воздушных, наземных или морских дронов или значительных мощностей по производству дронов. Никто еще не последовал примеру Украины и не создал в ее вооруженных силах отдельное подразделение дронов с целью подготовки тысяч пилотов дронов и формирования подразделений дронов почти в каждой бригаде, — говорится в материале издания. Поделиться

По данным аналитика Эндрю Перпетуа, украинские FPV и другие воздушные дроны несут ответственность за от 80 до 90% выявленных потерь российской техники ежедневно.

Военные аналитики утверждают, что сейчас Украина лидирует над силами Путина по количеству успешных ударов беспилотников, но Россия стремится наверстать упущенное, а Запад медленно реагирует.