В армии РФ возникли проблемы на фронте из-за атак украинских дронов — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

В армии РФ возникли проблемы на фронте из-за атак украинских дронов — аналитики

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Источник:  ISW

Россия не может должным образом на фронте оградиться от атак украинских беспилотников.

У россиян возникла новая проблема на фронте

По данным ISW, россияне усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам, но вряд ли им удастся развернуть мобильные огневые группы в необходимом масштабе.

В частности, оккупанты формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками. Этих окупантов оснастят тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

Пока неизвестно, где россияне намерены развернуть мобильные огневые группы, а также их состав и эшелонирование.

По словам экспертов, захватчики сталкиваются с угрозой украинских беспилотников как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, поддерживающих военные усилия России. Пока неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, атакуемую украинскими беспилотниками.

По описанию в СМИ российские мобильные группы похожи на украинские, активно используемые весной 2023 года из-за регулярных атак ударных БПЛА.

Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной части Украины, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте.

Они предполагают, что оккупанты испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников. При этом российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важнейшие потенциальные цели в хорошо защищенных районах РФ.

РФ хочет защитить свои НПЗ от атак украинских дронов системами РЭБ

Как отмечает АТЕШ, для НПЗ закупают системы радиоэлектронной борьбы с украинскими беспилотниками дальнего действия.

Основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Скворец". Эти системы РЭБ активно применяются армией России в войне против Украины.

Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы к моменту атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата, отмечают партизаны.

Помимо приобретения новых систем РЭС на предприятиях укрепляются резервуары мешками с песком. Также используются маскировочные сети, а в ночное время суток отключается освещение.

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