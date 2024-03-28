Украинские пограничники уничтожили дронами технику армии РФ на Левобережье Херсонщины — видео

В течение недели пограничники-аэроразведчики, а также их побратимы из Сил обороны уничтожили на Левобережье Херсонской области вражескую гаубицу, бронеавтомобиль и не только.
Дроны ГПСУ уничтожают врага на левом берегу Днепра
Через неделю украинские пограничники ликвидировали 5 единиц военной техники врага.
Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
Наши воины уничтожили на левом берегу Херсонской области:
гаубицу Д-20;
бронеавтомобиль;
грузовик;
2 единицы замаскированной техники.
Пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области
Во время ударов было уничтожено:
БК врага;
6 оккупантов.
Еще четверо российских террористов получили ранения.
На кадрах — результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области, — пишет ГНСУ.
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