Украинские пограничники уничтожили дронами технику армии РФ на Левобережье Херсонщины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили дронами технику армии РФ на Левобережье Херсонщины — видео

ГПСУ
Гаубица
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В течение недели пограничники-аэроразведчики, а также их побратимы из Сил обороны уничтожили на Левобережье Херсонской области вражескую гаубицу, бронеавтомобиль и не только.

Дроны ГПСУ уничтожают врага на левом берегу Днепра

Через неделю украинские пограничники ликвидировали 5 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Наши воины уничтожили на левом берегу Херсонской области:

  • гаубицу Д-20;

  • бронеавтомобиль;

  • грузовик;

  • 2 единицы замаскированной техники.

Также было нанесено огневое поражение по укрытиям и личному составу врага.

Пограничники уничтожили вражеские позиции в Харьковской области

Во время ударов было уничтожено:

  • БК врага;

  • 6 оккупантов.

Еще четверо российских террористов получили ранения.

На кадрах — результативная весенняя работа ударных БПЛА пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области, — пишет ГНСУ.

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