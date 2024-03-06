Украинские пограничники уничтожили САУ «Мста-С» армии РФ — видео

Бойцы Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) на Харьковском направлении уничтожили очередную единицу техники российских оккупантов.
Пограничники ликвидировали вражескую САУ
Отличились аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница".
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Бойцы подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку оккупантов "Мста-С".
Установка была замаскирована, но ее не спасло — украинские защитники попали в российскую САУ тремя дронами-камикадзе.
Уничтожение российского "Муром-П"
В ГНСУ отметили, что это уже 7 видеотепловизионный комплекс наблюдения "Муром" уничтожен бойцами 15 мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.
Государственная пограничная служба продолжает эффективно уничтожать вражеские средства разведки и идет на Победу вместе с Силами обороны Украины.
По данным портала "Милитарный", "Муром-П" поставляется российским разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов Стилсофт.
Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.
Комплекс может быть развернут на участке за 2 часа расчетом из 3 человек.
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