Украинские пограничники уничтожили САУ «Мста-С» армии РФ — видео

Пограничники ликвидировали вражескую САУ

Отличились аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Бойцы подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку оккупантов "Мста-С".

Установка была замаскирована, но ее не спасло — украинские защитники попали в российскую САУ тремя дронами-камикадзе.

Уничтожение российского "Муром-П"

В ГНСУ отметили, что это уже 7 видеотепловизионный комплекс наблюдения "Муром" уничтожен бойцами 15 мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.

Государственная пограничная служба продолжает эффективно уничтожать вражеские средства разведки и идет на Победу вместе с Силами обороны Украины.

По данным портала "Милитарный", "Муром-П" поставляется российским разработчиком и производителем комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотных летательных аппаратов Стилсофт.

Он предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Комплекс может быть развернут на участке за 2 часа расчетом из 3 человек.