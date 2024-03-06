Українські прикордонники знищили САУ «Мста-С» армії РФ — відео

Прикордонники ліквідували ворожу САУ

Відзначились аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Бійці підрозділу знищили самохідну артилерійську установку окупантів "Мста-С".

Установка була замаскована, але це її не врятувало — українські захисники влучили в російську САУ трьома дронами-камікадзе.

Знищення російського "Муром-П"

У ДПСУ зазначили, що це вже 7 відеотепловізійний комплекс спостереження «Муром» знищений бійцями 15 мобільного прикордонного загону з початку 2024 року.

Державна прикордонна служба продовжує ефективно знищувати ворожі засоби розвідки та йде до Перемоги разом із Силами оборони України.

За даними порталу “Мілітарний“, "Муром-П" поставляється російським розробником та виробником комплексних систем безпеки, спеціальної техніки та безпілотних літальних апаратів «Стилсофт».

Він призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів.

Комплекс може бути розгорнутий на ділянці за 2 години розрахунком з 3 осіб.