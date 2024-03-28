Українські прикордонники знищили дронами техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили дронами техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини — відео

ДПСУ
Гаубиця

Протягом тижня прикордонники-аеророзвідники, а також їх побратими із Сил оборони знищили на Лівобережжі Херсонської області ворожу гаубицю, бронеавтомобіль й не тільки.

Дрони ДПСУ нищать ворога на лівому березі Дніпра

За тиждень українські прикордонники ліквідували 5 одиниць війвькової техніки ворога.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Наші воїни знищили на лівому березі Херсонської області:

  • гаубицю Д-20;

  • бронеавтомобіль;

  • вантажівку;

  • 2 одиниці замаскованої техніки.

Також було нанесено вогневе ураження по укриттях та особовому складу ворога.

Прикордонники знищили ворожі позиції у Харківській області

Під час ударів було знищено:

  • БК ворога;

  • 6 окупантів.

Ще четверо російських терористів отримали поранення.

На кадрах — результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області, — пише ДПСУ.

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