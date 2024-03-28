Українські прикордонники знищили дронами техніку армії РФ на Лівобережжі Херсонщини — відео

Протягом тижня прикордонники-аеророзвідники, а також їх побратими із Сил оборони знищили на Лівобережжі Херсонської області ворожу гаубицю, бронеавтомобіль й не тільки.
Дрони ДПСУ нищать ворога на лівому березі Дніпра
За тиждень українські прикордонники ліквідували 5 одиниць війвькової техніки ворога.
Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
Наші воїни знищили на лівому березі Херсонської області:
гаубицю Д-20;
бронеавтомобіль;
вантажівку;
2 одиниці замаскованої техніки.
Прикордонники знищили ворожі позиції у Харківській області
Під час ударів було знищено:
БК ворога;
6 окупантів.
Ще четверо російських терористів отримали поранення.
На кадрах — результативна весняна робота ударних БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області, — пише ДПСУ.
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