По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина увеличила производство и применение дальнобойных дронов с дальностью поражения более 1 тыс. км.

Что известно о дальнобойных дронах на вооружении украинских военных

Федоров отметил, что по сравнению с прошлым годом в этом году производство дальнобойных дронов удалось увеличить в 10 раз.

Большинство дронов, атаковавших российские НПЗ, имеют радиус действия от 700 до 1000 км, но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1 тыс. км, — подчеркнул министр. Поделиться

По его мнению, именно от развития дальнобойных и высокотехнологичных БПЛА будет зависеть результат развязанной Россией преступной войны против Украины.

Однако пока нельзя сказать, кто побеждает в технологической войне — на одних участках мы выигрываем, на других россияне превосходят нас, — подчеркнул Федоров. Поделиться

Зеленский приказал увеличить производство БПЛА

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина должна увеличить собственное производство ударных и разведывательных БПЛА, это поможет переломить ситуацию в войне.

Глава государства подчеркнул, что 1 апреля провел специальное совещание по производству дронов в Украине.

Говорили сегодня и о нюансах производства, и о поддержке и финансировании, о контрактах, о необходимой гибкости в определении приоритетов. Именно то, что требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом — столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно. Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, следовательно, нужно больше и более эффективных украинских беспилотников, — отметил глава государства. Поделиться

Он также заявил, что Украина может обеспечить все, что необходимо для производства беспилотников.