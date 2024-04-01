По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина увеличила производство и применение дальнобойных дронов с дальностью поражения более 1 тыс. км.
Что известно о дальнобойных дронах на вооружении украинских военных
Федоров отметил, что по сравнению с прошлым годом в этом году производство дальнобойных дронов удалось увеличить в 10 раз.
По его мнению, именно от развития дальнобойных и высокотехнологичных БПЛА будет зависеть результат развязанной Россией преступной войны против Украины.
Зеленский приказал увеличить производство БПЛА
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина должна увеличить собственное производство ударных и разведывательных БПЛА, это поможет переломить ситуацию в войне.
Глава государства подчеркнул, что 1 апреля провел специальное совещание по производству дронов в Украине.
Он также заявил, что Украина может обеспечить все, что необходимо для производства беспилотников.
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