Україна почала виробництво ракет на 640 км та систем ППО — WP

Виробництво зброї в Україні в 2023 році потроїлося, а в цьому році повинно збільшитися, за очікуваннями, в шість разів.

Розробка зброї в Україні

Міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін заявив минулого місяця, що Україна розгорнула ракетb місцевого виробництва з дальністю понад 640 км. Однак подробиць він не повідомив.

За словами офіційних осіб, також розробляються системи протиповітряної оборони та високоточні ракетні системи, схожі на американську високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS).

Але високотехнологічні системи, які потрібні Україні для відсічі російських загарбників, ще дуже далекі від виробництва в Україні.

Щоб освоїти таке виробництво, щоб таке виробництво побудувати, потрібні десятиліття, — сказав Максим Полив’яний, заступник генерального директора компанії «Українська Бронетехніка». Поширити

Виробництво зброї в Україні

Washington Post пише, що українська збройова промисловість зброї зараз процвітає.

Заводи виробляють снаряди, міномети, військові машини, ракети та інші предмети, важливі для військових зусиль.

У 2023 році виробництво зросло втричі, цього року очікується збільшення в шість разів.

Україна вже виробляє 90% потреб щодо безпілотників, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції минулого місяця.

Україна також створює власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 і 152 мм.

Українські оборонні компанії, пише Washington Post, також намагаються задовольнити найбільшу потребу військових, створюючи власні 155-міліметрові снаряди за стандартом НАТО, необхідні для артилерійських систем, що постачаються західними партнерами України.

Однак, незважаючи на те, що в Україні є виробничі потужності та певна сировина, особливо сталь, цього недостатньо.