Украина начала производство ракет на 640 км и систем ПВО — WP
Категория
Украина
Дата публикации

Украина начала производство ракет на 640 км и систем ПВО — WP

Снаряд
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Источник:  The Washington Post

Производство оружия в Украине в 2023 году утроилось, а в этом году должно увеличиться, по ожиданиям, в шесть раз.

Разработка оружия в Украине

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил в прошлом месяце, что Украина развернула ракеты местного производства с дальностью более 640 км. Однако подробности он не сообщил.

По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны и высокоточные ракетные системы, подобные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе (HIMARS).

Но высокотехнологичные системы, которые нужны Украине для отпора российских захватчиков, еще очень далеки от производства в Украине.

Чтобы освоить такое производство, чтобы такое производство построить, нужно десятилетие, — сказал Максим Поливянный, заместитель генерального директора компании «Украинская Бронетехника».

Производство оружия в Украине

Washington Post пишет, что украинская оружейная промышленность оружия сейчас преуспевает.

Заводы производят снаряды, минометы, военные машины, ракеты и другие предметы, важные для военных усилий.

В 2023 году производство выросло втрое, в этом году ожидается увеличение в шесть раз.

Украина уже производит 90% потребностей в отношении беспилотников, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции в прошлом месяце.

Украина также создает собственные минометы и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 и 152 мм.

Украинские оборонные компании, пишет Washington Post, также пытаются удовлетворить наибольшую потребность военных, создавая собственные 155-миллиметровые снаряды по стандарту НАТО, необходимые для артиллерийских систем, поставляемых западными партнерами Украины.

Однако, несмотря на то, что в Украине есть производственные мощности и сырье, особенно сталь, этого недостаточно.

К сожалению, могу сказать, что без помощи наших западных партнеров, наших друзей, в том числе из США, мы не сможем в полной мере обеспечить потребности Вооруженных Сил Украины, — сказал Максим Поливянный.

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